Девять из десяти жителей Эстонии хранят дома неиспользуемые смарт-устройства. Как подарить технике вторую жизнь?

По результатам исследования, у 24% людей дома есть хотя бы одно неиспользуемое маленькое электронное устройство, например телефон, планшет или ноутбук. Более того, у 37% жителей страны дома два или три неиспользуемых устройства. У 16% опрошенных в ящике четыре или пять устройств, и у каждого десятогочеловека есть по крайней мере шесть ненужных устройств.

„Нас больше всего удивило количество людей, у которых дома скопилось значительное количество старых телефонов, планшетов и ноутбуков. Исследование показало, что 6% опрошенных хранят дома от шести до десяти старых устройств, а 4% жителей Эстонии признались, что у них лежат без дела более десяти устройств. Большинство из этих устройств остаются неиспользованными и со временем теряют свою ценность“, — отметила руководитель бизнес-развития Inbank, Пирет Паулус.

Электронные устройства накапливаются и в других странах

По словам Паулус, это не только характерно для Эстонии. Например, по исследованию, проведенному несколько лет назад немецким технологическим стартапом Grover, 27% немцев имеют дома одно или два неиспользуемых устройства, а у 34% три-пять устройств. „Самую большую долю составляют неиспользуемые смартфоны (58%) и компьютеры (48%)“, — отметила Паулус.

По мнению Паулус, проблема такой статистики заключается в том, что современные электронные устройства не предназначены для длительного использования. „Если телефон использовался бережно и после пары лет он устарел морально, от него могли бы получить пользу еще несколько пользователей. Например, срок службы iPhone составляет 4-8 лет, а смартфонов Samsung — 3-6 лет“, — подчеркнула Паулус и добавила, что даже сломанные телефоны имеют ценность, так как содержащиеся в них материалы можно переработать и уменьшить потребление новых ресурсов.