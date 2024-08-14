Девять из десяти жителей Эстонии хранят дома неиспользуемые смарт-устройства. Как подарить технике вторую жизнь?
По результатам исследования Norstat, 87% или почти девять из десяти жителей Эстонии имеют хотя бы одно неиспользуемое смарт-устройство. Более трети опрошенных признаются, что у них дома два-три неиспользуемых устройства. Более четверти хранят в ящике четыре или более устройств, которые могут иметь большую ценность при повторном использовании.
По результатам исследования, у 24% людей дома есть хотя бы одно неиспользуемое маленькое электронное устройство, например телефон, планшет или ноутбук. Более того, у 37% жителей страны дома два или три неиспользуемых устройства. У 16% опрошенных в ящике четыре или пять устройств, и у каждого десятогочеловека есть по крайней мере шесть ненужных устройств.
„Нас больше всего удивило количество людей, у которых дома скопилось значительное количество старых телефонов, планшетов и ноутбуков. Исследование показало, что 6% опрошенных хранят дома от шести до десяти старых устройств, а 4% жителей Эстонии признались, что у них лежат без дела более десяти устройств. Большинство из этих устройств остаются неиспользованными и со временем теряют свою ценность“, — отметила руководитель бизнес-развития Inbank, Пирет Паулус.
Электронные устройства накапливаются и в других странах
По словам Паулус, это не только характерно для Эстонии. Например, по исследованию, проведенному несколько лет назад немецким технологическим стартапом Grover, 27% немцев имеют дома одно или два неиспользуемых устройства, а у 34% три-пять устройств. „Самую большую долю составляют неиспользуемые смартфоны (58%) и компьютеры (48%)“, — отметила Паулус.
По мнению Паулус, проблема такой статистики заключается в том, что современные электронные устройства не предназначены для длительного использования. „Если телефон использовался бережно и после пары лет он устарел морально, от него могли бы получить пользу еще несколько пользователей. Например, срок службы iPhone составляет 4-8 лет, а смартфонов Samsung — 3-6 лет“, — подчеркнула Паулус и добавила, что даже сломанные телефоны имеют ценность, так как содержащиеся в них материалы можно переработать и уменьшить потребление новых ресурсов.
По словам главного специалиста по отходам Агентства по окружающей среде Райна Пярен, старые устройства дома не представляют прямой угрозы, но это ресурс, который мы могли бы использовать. „Добыча новых природных ресурсов всегда сопряжена с ущербом для окружающей среды и здоровья в той или иной степени“, — подчеркнул Пярен, добавив, что Агентство по окружающей среде проводит исследование экологической осведомленности, которое даст более ясную картину о практике и осведомленности в отношении электронных отходов.
Арендованные устройства обязательно пойдут на повторное использование
По мнению Паулус и Пярен, в современном обществе потребления и накопления электронных отходов людей следует больше поощрять к повторному использованию. Одним из способов избежать накопления неиспользуемых устройств является покупка бывших в употреблении устройств или аренда смартфона и ноутбука.
Например, Inbank вместе с iDeal с осени прошлого года предлагает услугу аренды продукции Apple, а с этого лета расширила аренду на телефоны и планшеты Samsung в сотрудничестве с ONOFF. „При аренде устройства можно быть уверенным, что после окончания арендного срока устройство вернется в оборот через наших партнеров Foxway и Upgreat, не нагружая окружающую среду. Кроме устойчивости, аренда устройства также дешевле, чем покупка“, — подчеркнула Паулус, добавив, что за первый год было заключено более 3000 договоров аренды на устройства Apple. Наибольший интерес у людей вызвали смартфоны, которые составляют две трети всех арендованных устройств.
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