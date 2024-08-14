Дорога смерти от Виймси до „Русалки“

По работе я много где бываю в Эстонии и поэтому с полной уверенностью могу сказать, что таких гонок нет больше нигде. В чем смысл этой гонки, для меня до сих пор остается загадкой. Я еще могу понять, когда некоторые люди опаздывают с утра на работу зимой. Выпал снег, надо чистить машину, движение затруднено…Но то же самое происходит в любое время года. Все куда-то неистово спешат. Неужели нельзя поставить будильник на 10 минут раньше и поехать на работу в спокойном темпе, наслаждаясь самой красивой дорогой в Таллинне?

Существует три основные причины спешки на дороге:

1. Не умение планировать своё время и, как следствие, опоздание. Давать отсрочку будильнику, залипать в Тик Токах, да и просто неумение рассчитывать время в пути приводят к опозданию и попытке нагнать драгоценные минуты.

2. Объективные, непредвиденные обстоятельства из разряда „жена рожает“, но такое бывает, согласитесь, не часто.

3. Банальная безнаказанность, чувство собственного превосходства (эго) и откровенная глупость.

Я принципиально стараюсь не нарушать ПДД и это постоянно приносит свои плоды: снизился уровень стресса и расход топлива, а дорожную полицию я вижу лишь изредка и издалека.

Я давно провел эксперимент и стал прибавлять ко времени в дороге 20%, чтобы никуда не спешить, не нервничать и ехать расслабленно. Эврика! Это сработало. Моя манера езды тут же изменилась, а от поездки я искренне кайфую. Успеваю насладиться видом из окна, послушать любимую музыку, подумать о чем-нибудь приятном, а не постоянно изрыгать проклятья и называть за глаза всех вокруг тошнилами и дебилами. Теперь я принципиально стараюсь не нарушать ПДД, и это постоянно приносит свои плоды: снизился уровень стресса и расход топлива, а дорожную полицию я вижу лишь изредка и издалека.

Помимо сознательного превышения скорости, бывают и другие примеры суицидального вождения. Приведу их ниже.