Дорога смерти от Виймси до „Русалки“
Я прожил в районе Виймси пять лет и ежедневно наблюдал картину смертельной гонки на дороге, причём утром в сторону центра города, а вечером - обратно, пишет телеведущий Виталий Вестеринен.
По работе я много где бываю в Эстонии и поэтому с полной уверенностью могу сказать, что таких гонок нет больше нигде. В чем смысл этой гонки, для меня до сих пор остается загадкой. Я еще могу понять, когда некоторые люди опаздывают с утра на работу зимой. Выпал снег, надо чистить машину, движение затруднено…Но то же самое происходит в любое время года. Все куда-то неистово спешат. Неужели нельзя поставить будильник на 10 минут раньше и поехать на работу в спокойном темпе, наслаждаясь самой красивой дорогой в Таллинне?
Существует три основные причины спешки на дороге:
1. Не умение планировать своё время и, как следствие, опоздание. Давать отсрочку будильнику, залипать в Тик Токах, да и просто неумение рассчитывать время в пути приводят к опозданию и попытке нагнать драгоценные минуты.
2. Объективные, непредвиденные обстоятельства из разряда „жена рожает“, но такое бывает, согласитесь, не часто.
3. Банальная безнаказанность, чувство собственного превосходства (эго) и откровенная глупость.
Я принципиально стараюсь не нарушать ПДД и это постоянно приносит свои плоды: снизился уровень стресса и расход топлива, а дорожную полицию я вижу лишь изредка и издалека.
Я давно провел эксперимент и стал прибавлять ко времени в дороге 20%, чтобы никуда не спешить, не нервничать и ехать расслабленно. Эврика! Это сработало. Моя манера езды тут же изменилась, а от поездки я искренне кайфую. Успеваю насладиться видом из окна, послушать любимую музыку, подумать о чем-нибудь приятном, а не постоянно изрыгать проклятья и называть за глаза всех вокруг тошнилами и дебилами. Теперь я принципиально стараюсь не нарушать ПДД, и это постоянно приносит свои плоды: снизился уровень стресса и расход топлива, а дорожную полицию я вижу лишь изредка и издалека.
Помимо сознательного превышения скорости, бывают и другие примеры суицидального вождения. Приведу их ниже.
Однажды, возвращаясь домой, я увидел в соседнем ряду папашу не просто заглядывающего в телефон, а умудряющегося смотреть видео и переписываться с кем-то двумя (!) руками, хотя рядом в автолюльке находился младенец. Меня это возмутило настолько, что я даже хотел ему погудеть и показать жестами все, что об этом думаю. Но это привело бы к конфликту, а мозги бы я ему вряд ли вправил, поэтому сдержался.
Самая, на мой взгляд, распространенная и повторяющая каждый день глупость – это когда от Виймси до центра города некоторые, по их собственному мнению, хорошие и правильные водители, постоянно ускоряясь, скачут из ряда в ряд, чтобы выиграть секунды гонки. Только дело в том, что через 20 минут мы встречаемся взглядами на одном из светофоров в соседних рядах. Т.е. умеренная езда и постоянное перестроение приводят к одному и тому же результату. Возникает вопрос, зачем так делать? На следующий день ситуация повторяется. Я это точно знаю, потому что уже наизусть выучил некоторые блатные номера и марки мощных авто своих „конкурентов“ по утреннему и вечернему соревнованию.
Что касается аварий с травматичным или летальным исходом, то они трагичны вдвойне. Если бы страдал только сам нарушитель – это полбеды. К сожалению, лихачи забирают с собой и тех, кто ни в чем не виноват. Так произошло недавно, когда 45-летний байкер убил себя и мать двоих маленьких детей.
Я и сам когда-то ездил на мотоцикле в течение 10-ти лет и с полной уверенностью могу сказать, что городская или жилая среда – это не место для гонок на мотоцикле. Масляные пятна, влажные рельсы, осенняя листва, неожиданно выезжающий наперерез автомобиль или выбегающий на дорогу ребенок – все эти обстоятельства могут оказаться фатальными для байкера даже с большим опытом вождения. А теперь добавьте сюда самокатчиков, велосипедистов и пешеходов; становится очевидно, что езда на сверхскоростях превращается в лотерею со смертью, что и подтвердил очередной такой случай.
Люди, любите жизнь и старайтесь ее сохранить любыми доступными способами. Каждый из нас может стать спасителем, достаточно лишь соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее. Водители, помните, вас ждут дома ваши близкие. Подарите им счастье, а не горе.
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