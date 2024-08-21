Эстонцы не стали звездами шахматного фестиваля RTU Open

Главным событием фестиваля являлся турнир по классическим шахматам, в котором приняли участие свыше 280 человек, в том числе более 25 гроссмейстеров. Победителем после 9 туров напряженной борьбы вышел рейтинг-фаворит турнира, 23-летний гроссмейстер из Греции Николас Теодору, в активе которого 7.5 очков (6 побед и 3 ничьи). Сразу несколько участников набрали на пол-очка меньше, и по дополнительным показателем вторым призером стал Якоб Леон Паджекен из Германии. Третье место досталось Томасу Лаурушасу из Литвы.