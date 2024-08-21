Эстонцы не стали звездами шахматного фестиваля RTU Open
В Риге завершился крупнейший шахматный фестиваль в странах Балтии - Riga Technical University Open.
Главным событием фестиваля являлся турнир по классическим шахматам, в котором приняли участие свыше 280 человек, в том числе более 25 гроссмейстеров. Победителем после 9 туров напряженной борьбы вышел рейтинг-фаворит турнира, 23-летний гроссмейстер из Греции Николас Теодору, в активе которого 7.5 очков (6 побед и 3 ничьи). Сразу несколько участников набрали на пол-очка меньше, и по дополнительным показателем вторым призером стал Якоб Леон Паджекен из Германии. Третье место досталось Томасу Лаурушасу из Литвы.
Эстонским шахматистам не удалось включиться в борьбу за призы, лучший результат показал Кайдо Кюлаотс, занявший лишь 42-е место. Шахматисты Артём Ариков и Константин Лой, выступавшие на турнире RTU Open при поддержке портала Delfi, провели, к сожалению, неудачный турнир, заняв места в нижней половине турнирной таблицы.
Заключительным событием фестиваля стал полуночный блиц-турнир, победу в котором одержал литовец Томас Лаурушас.
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