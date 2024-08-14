МНЕНИЕ | Россияне лучше всего вводят санкции против самих себя

Затем под давлением запретительных мер на вывод прибыли, введенных российскими властями, из страны уходят привычные западные бренды одежды, кормов для животных, бытовой техники и т.д. Их тоже, однако, можно „доставать“ - и никто не протестует, включаются в занимательную игру, которая тешит самолюбие. Примерно как с фарцовщиками, продававшими из-под полы советским гражданам „настоящие джинсы“. Для большинства - это не проблема, а меньшинство вместо протестов играет в дефицит.

Речь о выборе еды, одежды, новостей, детских мультиков и так далее. Все это происходит по одной и той же схеме. Вначале, опираясь на надуманный повод (отомстим Западу за его санкции из-за аннексии Крыма), предлагают затянуть пояса и поддержать отказ от качественных продуктов питания, предлагая патриотично переплачивать за эрзац-сыры. Для любителей игры в дефицит остается контрабанда - ее много, и, достав „запрещенку“, можно хвастаться этим перед друзьями.

Эта противоестественная любовь к дефициту и эксклюзивности - один из факторов, активно используемых российскими властями для того, чтобы постепенно ограничивать свободу выбора россиян. Речь, понятно, не про политический выбор, от которого их отучают в последнее время исключительно при помощи репрессий , а то и убийств, как это было с Алексеем Навальным .

Российское общество, несмотря на изобилие товаров и услуг, к которому оно после распада СССР шло постепенно, остается обществом, в котором принято „доставать“. „Доставать“ лучшие услуги, место в лучшей школе, лучшие продукты питания. Когда человек что-то „достал“, его распирает от гордости, и для него это гораздо ценнее, чем просто повседневно получать качественные продукты - от питания до информации.

Десять лет назад Кремль ввел первые так называемые „анти санкции “, запретив ввоз в Россию европейских продуктов питания. Тогда ради Крыма, который аннексировала РФ, россиян убеждали „затянуть пояса“ и отказаться от ненужной роскоши, вроде пармезана и хамона . После начала полномасштабного вторжения в Украину роскошью стало право доступа к любой, отличающейся от официоза, информации, включая лайфхаки по приготовлению омлета с YouTube .

Теперь вот YouTube - замедление, стремительно превращающееся в отключение. Для меньшинства - это глоток свежего воздуха, честные новости, доступ в большой мир, всемирные тренды. Оно собирает подписи, пытается проводить пикеты и наталкивается на привычные полицейские репрессивные меры, начиная с запрета VPN, как универсального способа обхода блокировок.

Для большинства же опять есть эрзац-замены: VK (VKontakte), Rutube и т.д. Там гораздо меньше выбор, но все же есть и мультики, чтобы включить их ребенку, пока ждешь в очереди, и лайфхаки по приготовлению из Coca-Cola полироли для мебели. Тем более без многого из этого теперь можно вполне обойтись за неактуальностью, потому что оригинальная Coca-Cola ввозится из условного Ирана, стоит дорого и продается далеко не везде.

„Начальству виднее“

Второй фактор, который облегчает российским властям их крестовый поход с целью запрета „западного образа жизни“, и шире любой свободы выбора - это честное убеждение большинства россиян, что „начальству виднее“. Эта выученная беспомощность, помноженная на нежелание разбираться в сложных вопросах, за интерес к которым могут еще и наказать.

Тут как раз выборы в разного уровня органы власти - самый яркий пример. Особенно последняя специальная электоральная операция по переназначению Владимира Путина президентом России. Оптимисты пытались доказать, что масштаб фальсификаций был таков, что никаких выборов по факту не было. И это правда. Но верно и другое - готовность миллионов россиян прийти и проголосовать так, как начальство скажет.

То же самое с агрессией против Украины. Войну большинство россиян, по мнению большинства экспертов, активно поддерживать не хочет, уклоняется от этого. Но и против не выступает, потому что „начальству виднее“. Если уже Путин ее развязал, обладая каким-то тайным знанием о том, зачем это смертоубийство, то только он теперь, по их мнению, может ее и закончить.

Разделять и властвовать

Используя эти факторы, а также свое право на насилие, которое в России еще и перестало фактически быть ограниченным законами, власти страны постепенно отучают россиян от того, чтобы делать даже базовый выбор. Президент решает жить или умереть их сыновьям, отправленным на никому не нужную войну. Его министр - какой сыр им есть. Его администрация - что им смотреть по телевизору. ФСБ - куда им ездить. А Роскомнадзор - какие сервисы им могут быть доступны в интернете.

И постоянно это происходит по одной схеме. Вначале идет запрет, потом агрессивно навязывается эрзац запрещенного продукта и, наконец, против тех, кто продолжает не соглашаться, применяются репрессии, вне зависимости от того, сознательные это оппозиционеры или „простые россияне“. И так Кремлю удалось стать эдаким „анти-Моисеем“, который за 10 лет провел Россию через пустыню, отучив от права на выбор, которое было россиянами получено после распада СССР и, похоже, недостаточно ими оценено.

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