Пакистанский метатель копья, ставший олимпийским чемпионом, получил от страны невероятную премию

На этой неделе в родной стране Надима, Пакистане, проходят масштабные празднования, которым нет конца и края. Причина проста — завоеванная Надимом золотая медаль, которая стала первой в истории страны в индивидуальных видах спорта. Последняя медаль любого достоинства была завоевана Пакистаном 32 года назад в Барселоне.

В столице Пакистана, Исламабаде, во вторник прошла грандиозная церемония чествования Надима, на которой герою был вручен солидный денежный чек и совершенно новый автомобиль с номерным знаком PAK 92.97, обозначающим его победный результат на Играх в Париже. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф наградил Надима 150 миллионами рупий, что эквивалентно почти 489 000 евро.

„Вы удвоили радость пакистанцев, ведь завтра мы также отмечаем День независимости нашей страны, — сказал Шариф. — Сегодня каждый пакистанец счастлив, и моральный дух всей страны на высоте.“

Также Надима наградила провинция Пенджаб, где знаменитый метатель копья вырос. Главный министр провинции Марьям Наваз во вторник утром посетила родной дом Надима в округе Миан-Чанну и вручила ему чек на 100 миллионов рупий, что составляет 326 000 евро.

Кроме того, Надим получил премию в размере 50 000 долларов от Международной ассоциации легкоатлети́ческой федерации, которую присуждают каждому обладателю золотой медали Олимпийских игр в Париже. Президент Пакистана Асиф Али Зардари также наградил Надима высшим государственным орденом.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .