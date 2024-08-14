Мнение
14.08.2024, 13:31

Россия сдается в плен? Украинские силы могут начать наступление в Брянской и Белгородской областях

 
Александр Горобец
украинский журналист
Эвакуация гражданского населения из Курской области
Эвакуация гражданского населения из Курской области
ФОТО: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT HANDOUT | Scanpix

Украинское наступление в Курской области все больше обретает характер не быстротечного эпизода, а длительной операции, которая может оказать влияние на дальнейший ход боевых действий. Хоть к данному моменту элемент внезапности в украинском наступлении вглубь территории РФ, которое, кстати, подтвердили украинские власти, уже миновал, однако никто не может предсказать дальнейшее развитие событий.

В понедельник 12 августа Владимиру Путину пришлось провести очередное совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах, что указывает на складывающуюся к данному моменту ситуацию не в пользу России. Стало заметно, что дела идут для России не очень хорошо, когда российский президент прервал доклад врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который начал перечислять потери территорий в области, отметив утрату контроля над 28 населенными пунктами и прорыве украинских военных на глубину в 12 км и ширину по фронту в 40 км. Путин заявил, что подобные заявления будет делать военное ведомство, а Смирнов должен сконцентрироваться на гуманитарных вопросах. Это может означать, что будут назначены разные ответственные как за прорыв границы, так и за проблемы с организацией вывоза местных жителей, что создало невыгодную картинку для региональных властей.

Также вчера появились сообщения, что помощник президента РФ Алексей Дюмин будет лично курировать ход боевых действий в Курской области, а также координировать действия группировки вооруженных сил с силовыми ведомствами и региональными властями, хотя пока официального статуса куратора ситуации в регионе он не имеет.

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