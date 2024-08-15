Таллинн был первым морским курортом Российской империи?

Удивительно, но факт: Таллинн, а тогда еще Ревель, – был первым курортом в Российской Империи. Да-да, в Кадриорг е в 1813 году, принадлежавшие императорской семье дворцовый комплекс и парк, купальное заведение Витте, гостиница, конюшни и купальни на берегу моря образовали комплекс, который стал первым известным морским курортом. Здесь предлагали холодные и горячие морские ванны – натуральные или с лечебными травами. Кадриорг превратился в модный курорт российской элиты, где в 1832 году на курортном лечении даже побывали три дочери Николая I.

Сейчас нам, конечно, это кажется бредом. Таллинн - морской курорт? Пярну - еще куда ни шло. В Таллинн максимум на Старый город приезжают посмотреть. 150 лет назад тоже были люди, которые не считали Таллинн курортом. Собственно об этом и заметка, на которую я наткнулся в Эстляндских Губернских Ведомостях от 28.07.1888 года (заметка была перепечатана из Санкт-Петербургских Ведомостей). Автор жалуется, что развлечения здесь так себе и море не очень. В общем, почитайте, интересно очень. Заметку оставлю в комментариях. А если лень читать, я озвучил ее для вас и можно послушать, как мини-подкаст.