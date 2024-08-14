В Германии выдали ордер на арест украинца по делу о подрыве „Северных потоков“

Водолазы, заложившие взрывчатку на трубах газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ в сентябре 2022 года, прибыли из Украины. В отношении одного из этих ныряльщиков - украинца Владимира С. - Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест, однако он пока не был задержан. Об этом сообщают в среду, 14 августа, немецкие газеты Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и общественно-правовой телеканал ARD по итогам журналистского расследования.

Указывается, что Федеральная прокуратура ФРГ отказалась предоставить комментарий на эту тему. Между тем сам Владимир С., с которым журналистам удалось связаться по телефону, отрицает свою причастность к взрывам, которые власти Германии классифицируют как „акт антиконституционной диверсии“.

Что известно об украинском водолазе Владимире С.

По данным Die Zeit, в июне федеральное правительство Германии направило ордер на арест Владимира С. в Польшу, где тот, судя по всему, проживал.

Сообщается, что основанием для выдачи ордера стали показания свидетелей, согласно которым Владимир С. был в числе пассажиров белого автомобиля Citroёn, доставившего, по данным следствия, экипаж к яхте Andromeda 8 сентября 2022 года. На фото радара, сделанного из-за превышения скорости вблизи немецкого острова Рюген, изображен мужчина, напоминающий Владимира С., следует также из публикации.

Следственные органы ФРГ на протяжении последних нескольких месяцев активно разрабатывают версию о причастности взятой в аренду на острове Рюген яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50 ко взрывам на „Северных потоках“, а также об „украинском следе“ в этом деле.

Медиакомпании ARD и SWR, а также газета Die Zeit ранее писали, что у двух членов предполагаемой диверсионной группы, состоявшей из капитана, двух водолазов, двух помощников и врача, были украинские паспорта.