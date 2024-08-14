Более 100 беспилотников за ночь атаковали регионы России. По неподтвержденным данным, под удар попали три военных аэродрома

Более 35 беспилотников атаковали Воронежскую область со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. Атака началась около 22:00 мск 13 августа. По словам губернатора, дроны уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

„Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет“, — заявил Гусев. По его словам, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.

В Воронежской области, по сообщениям российских телеграм-каналов, под удар попал город Борисоглебск (200 километров от Воронежа), где расположен одноименный военный аэродром. По неподтвержденной информации, на аэродроме в результате атаки дронов произошел пожар, сообщает телеграм-канал Astra. В соцсетях появились видеозаписи из Борисоглебска, на них слышны взрывы.

Внимание. На видеозаписях слышен мат.

По сообщениям украинских и российских телеграм-каналов, также одной из целей атаки стал аэродром Балтимор на окраине Воронежа. Подтверждения этой информации нет. Власти региона это не комментировали. Канал „ВЧК-ОГПУ“ распространил фотографию, на которой виден пожар. Где и когда сделан снимок, неясно.

Телеграм-канал „Типичный Воронеж“ опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, показан пожар, возникший после падения БПЛА в Хохольском районе под Воронежом. В этом районе расположены три аэродрома.

В Нижегородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Глеб Никитин, силы ПВО и средства РЭБ „работали“ в Кулебакском муниципальном округе „для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа“. По словам губернатора, пострадавших нет, „предпринимаются все меры по минимизации последствий“.