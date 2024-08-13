Правда ли, что Церковь Сатаны публично поблагодарила постановщиков церемонии открытия Олимпиады?
В начале августа русскоязычные Telegram-каналы опубликовали ролик, в котором Церковь Сатаны якобы назвала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже „торжеством эпикурейства и свободы от повсеместной божественности“. Мы проверили достоверность таких публикаций.
В начале августа Telegram-каналы распространили видео, якобы опубликованное изданием USA Today. В ролике говорилось, что руководство американской Церкви Сатаны поблагодарило организаторов Олимпийских игр за „торжество эпикурейства и свободы от повсеместной божественности“ во время церемонии открытия. Этим видео поделились, например, каналы „Небожена“ (143 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Сплетница“ (101 000), „Гаспарян“ (80 000), „Царьград-ТВ“ (75 000), „Мрія“ (46 000) и „Кучера“ (33 000).
Несмотря на название, Церковь Сатаны сложно считать полноценной религиозной организацией. Её члены придерживаются идей индивидуализма и атеизма, а руководители подчёркивают, что „любой, кто верит в сверхъестественные сущности на каком-либо уровне, безумен“ независимо от того, идёт речь о Боге или о дьяволе. При этом в атрибутике и ритуалах Церкви Сатаны действительно используется специфическая символика.
„Проверено“ изучило сайт USA Today и соцсети издания, где могло бы появиться подобное видео в вертикальном формате: Facebook, Instagram, YouTube и TikTok. Нам не удалось обнаружить на этих платформах вирусный ролик о благодарности Церкви Сатаны в адрес постановщиков церемонии открытия Олимпиады. Представители USA Today в комментарии фактчекерам из проекта „Детектор мифов“ сообщили, что видео — фейк.
На записи говорится, что организация провела „глубокий разбор“ шоу в подкасте Satansplain. После церемонии открытия, состоявшейся 26 июля, вышел только один эпизод этого подкаста. В нём Олимпийские игры не упоминаются. На странице Satansplain в соцсети X говорится, что отсылка к нему в распространяемом по интернету видео лжива.
В вирусном ролике (без указания источника) приведены несколько цитат первосвященника Церкви Сатаны Питера Гилмора, зачитанные закадровым голосом. 5 августа аккаунт организации в X репостнул одну из публикаций с видео и привёл комментарий Гилмора: „Я не интересуюсь парижской Олимпиадой. Поскольку я её не смотрел, я не мог ни прокомментировать, ни похвалить церемонию открытия. Я не давал никому интервью на эту тему. Публикуемые заявления, в которых утверждается обратное, ложны“.
Самая ранняя русскоязычная публикация, содержащая вирусное видео и обнаруженная „Проверено“, появилась 1 августа в 16:16 по московскому времени в Telegram-канале „Культурный фронт Z“ (3700 просмотров).
Таким образом, Telegram-каналы распространили очередное фейковое видео, созданное в стилистике крупного иностранного СМИ. По словам представителей USA Today и Церкви Сатаны, они не делали заявлений, приписанных им в вирусном ролике.
Итог: Фейк