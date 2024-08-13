Правда ли, что Церковь Сатаны публично поблагодарила постановщиков церемонии открытия Олимпиады?

В начале августа Telegram-каналы распространили видео, якобы опубликованное изданием USA Today. В ролике говорилось, что руководство американской Церкви Сатаны поблагодарило организаторов Олимпийских игр за „торжество эпикурейства и свободы от повсеместной божественности“ во время церемонии открытия. Этим видео поделились, например, каналы „Небожена“ (143 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Сплетница“ (101 000), „Гаспарян“ (80 000), „Царьград-ТВ“ (75 000), „Мрія“ (46 000) и „Кучера“ (33 000).

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Несмотря на название, Церковь Сатаны сложно считать полноценной религиозной организацией. Её члены придерживаются идей индивидуализма и атеизма, а руководители подчёркивают, что „любой, кто верит в сверхъестественные сущности на каком-либо уровне, безумен“ независимо от того, идёт речь о Боге или о дьяволе. При этом в атрибутике и ритуалах Церкви Сатаны действительно используется специфическая символика.

„Проверено“ изучило сайт USA Today и соцсети издания, где могло бы появиться подобное видео в вертикальном формате: Facebook, Instagram, YouTube и TikTok. Нам не удалось обнаружить на этих платформах вирусный ролик о благодарности Церкви Сатаны в адрес постановщиков церемонии открытия Олимпиады. Представители USA Today в комментарии фактчекерам из проекта „Детектор мифов“ сообщили, что видео — фейк.

На записи говорится, что организация провела „глубокий разбор“ шоу в подкасте Satansplain. После церемонии открытия, состоявшейся 26 июля, вышел только один эпизод этого подкаста. В нём Олимпийские игры не упоминаются. На странице Satansplain в соцсети X говорится, что отсылка к нему в распространяемом по интернету видео лжива.