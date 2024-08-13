Иран отвергает призывы Запада не мстить Израилю. Но перемирие в Газе может заставить его передумать

„Декларация Франции, Германии и Великобритании, которые не возражают против международных преступлений сионистского режима, нагло просит Иран не предпринимать никаких сдерживающих действий против режима, который нарушил его суверенитет и территориальную целостность, — говорится в его заявлении. — Такая просьба лишена политической логики, идет вразрез с принципами и нормами международного права и представляет собой публичную и практическую поддержку [Израиля]“.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также лично позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и призвал исламскую республику воздержаться от нападения на Израиль. Он предупредил Тегеран о серьезных рисках в случае просчета и заявил, что настало время для тщательного взвешивания последствий, добавив, что война не в чьих-либо интересах.

„Мы призвали Иран отказаться от угроз военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности, если такое нападение произойдет“, — говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции, Германии, Италии и США.

В понедельник Соединенные Штаты и их европейские союзники призвали Иран к деэскалации.

Западные дипломаты пытаются предотвратить крупную войну на Ближнем Востоке, где из-за войны между Израилем и ХАМАС в Газе напряженность и так нарастает с каждым днем.

В тот же день в результате израильского удара в Бейруте был убит высокопоставленный командир „Хезболлы“ Фуад Шукр. На минувшей неделе лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла в своей речи заявил, что его группировка и Иран „обязаны ответить“ на убийство Шукра и Хании, „какими бы ни были последствия“.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что отомстить за смерть Хании — „наш долг“, поскольку он был убит на иранской земле. Он пообещал Израилю „суровое наказание“.

Исламская республика и ее союзники обвиняют Израиль в убийстве Хании 31 июля во время его визита в иранскую столицу на церемонию приведения к присяге президента Масуда Пезешкиана. Израиль никак не прокомментировал ситуацию.

„Мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и выполнен таким образом, чтобы не повредить потенциальному прекращению огня“, — говорится в заявлении миссии Ирана при ООН в пятницу.

„Что-то может произойти уже на этой неделе со стороны Ирана и его союзников… Это оценка США, а также оценка Израиля, — заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. — Если что-то произойдет на этой неделе, время этого, безусловно, может повлиять на те переговоры, которые мы хотим провести в четверг“.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в иранском аппарате безопасности, только заключение сделки между Израилем и ХАМАС может предотвратить ответный удар Ирана.

По его словам, Иран вместе с союзниками, в первую очередь „Хезболлой“, нанесет прямой удар по Израилю, если сделка сорвется или в Тегеране почувствуют, что Израиль намеренно затягивает переговоры. Источник агентства не сказал, сколько именно Иран готов ждать.

По данным других источников агентства, Тегеран рассматривает возможность отправить своего представителя на переговоры о прекращении огня, которые могут состояться в четверг. Этот представитель не будет непосредственно присутствовать на встречах, но будет участвовать в закулисных обсуждениях „для поддержания линии дипломатической связи“ с Соединенными Штатами во время переговоров.

Правда, пока непонятно, примут ли участие в переговорах представители ХАМАС.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС уже не раз срывались по разным причинам.

Новый раунд переговоров с участием посредников, предположительно, начнется 15 августа в Дохе или Каире. Накануне ХАМАС заявил, что хочет вернуться к плану, предложенному президентом США Джо Байденом в мае, а не тратить время на разработку новых планов.

На прошлой неделе Байден, а также лидеры Египта и Катара заявили, что они готовы представить на встрече „окончательное“ предложение о прекращении огня в Газе.