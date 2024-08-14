Расследование: граждане Литвы выполняли указания граждан России с целью обхода санкций

Предполагаемая стоимость возможной контрабанды составляет почти 2 млн евро, сообщила во вторник Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП), которая проводит досудебное расследование.

По словам ее представителей, совокупность собранных сотрудниками данных свидетельствует о том, что группа из пяти граждан Литвы, как подозревается, выполняя указания граждан России, стремилась обойти введенные в отношении России международные санкции и вывезти в Россию товары, экспорт которых в эту страну запрещен.

Группа из пяти человек в марте-июле 2022 года и августе 2022 года – августе 2024 года в странах Европейского союза (ЕС) возможно приобретала указанные организаторами товары и, во избежание подозрений на таможне, в экспортных декларациях указывала иные наименования товаров, чем фактически перевозимые.

Литовцы также указывали в товарных документах, что товар везли в Турцию, Казахстан, Узбекистан, Беларусь. По оценкам, общая стоимость незаконно вывезенных товаров превышает 1,9 млн евро.

В целях сбора как можно большего количества данных, имеющих значение для досудебного расследования, в Вильнюсе было проведено 18 обысков в домах физических лиц, автомобилях, местах регистрации и деятельности юридических лиц, административных помещениях. При обысках были изъяты важные документы, мобильные телефоны, компьютеры, сервер с документами деятельности юридических лиц.

Подозрения предъявлены семи физическим и четырем юридическим лицам, на их имущество наложено временное ограничение имущественных прав. Досудебное расследование ведет прокурор 3-го отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры, досудебное расследование продолжается.