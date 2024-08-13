13.08.2024, 19:19
Департамент здоровья предупреждает: купание в озере Харку опасно для здоровья
ФОТО: | Delfi Meedia
7 августа Северное региональное отделение Департамента здоровья взяло пробу воды из места купания озера Харку для определения наличия токсинов сине-зеленых водорослей. Результаты пробы показали, что общее количество сине-зеленых водорослей вместе с нетоксичными видами превышает безопасный предел, предусмотренный для купания, в связи с чем длительное пребывание в воде и проглатывание воды могут представлять опасность для здоровья.