Здоровье
13.08.2024, 19:19

Департамент здоровья предупреждает: купание в озере Харку опасно для здоровья

 
Сине-зеленые водоросли
Сине-зеленые водоросли
ФОТО: VÄINO SILM | Delfi Meedia

7 августа Северное региональное отделение Департамента здоровья взяло пробу воды из места купания озера Харку для определения наличия токсинов сине-зеленых водорослей. Результаты пробы показали, что общее количество сине-зеленых водорослей вместе с нетоксичными видами превышает безопасный предел, предусмотренный для купания, в связи с чем длительное пребывание в воде и проглатывание воды могут представлять опасность для здоровья.

Департамент здоровья рекомендует в ближайшее время следить за своим здоровьем при купании на пляжах и после купания мыться чистой водой с мылом. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали морскую воду.

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