13.08.2024, 16:16
ГАЛЕРЕЯ | В Пярнуском порту пришвартовалась роскошная яхта швейцарского миллиардера
Стоимость судна - 73 млн евро!
"Она [яхта] прибыла в Пярну вчера в половине третьего, а сегодня поздно вечером покинет порт“, - сообщил капитан пярнуского порта Виктор Пальмет (70 лет). По его словам, представители роскошных яхт такого класса время от времени летом связываются с портом, чтобы узнать, есть ли там подходящий причал. Но заходят такие яхты в Пярну не так часто, поскольку летняя столица Эстонии конкурирует с портами Сааремаа, Финляндии и Риги. Большое влияние на принятие окончательного решения оказывают также погодные условия.
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