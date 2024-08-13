ГАЛЕРЕЯ | В Пярнуском порту пришвартовалась роскошная яхта швейцарского миллиардера

"Она [яхта] прибыла в Пярну вчера в половине третьего, а сегодня поздно вечером покинет порт“, - сообщил капитан пярнуского порта Виктор Пальмет (70 лет). По его словам, представители роскошных яхт такого класса время от времени летом связываются с портом, чтобы узнать, есть ли там подходящий причал. Но заходят такие яхты в Пярну не так часто, поскольку летняя столица Эстонии конкурирует с портами Сааремаа, Финляндии и Риги. Большое влияние на принятие окончательного решения оказывают также погодные условия.

Тем больше было удивление Виктора Пальмета, когда вчера днем в порт Пярну зашла роскошная 60-метровая яхта Vive La Vie, принадлежащая швейцарскому миллиардеру Вильгельму Мишелю (77 лет). „О прибытии этого судна мы знали примерно за две недели, когда нас спросили, можно ли будет пришвартоваться в Пярну. Потом наступила тишина, мы не знали, придут они или нет. И вот позавчера мы все-таки узнали, что они зайдут“, - сказал Пальмет.