Правда ли, что в режиссёра церемонии открытия парижской Олимпиады попала молния?

В качестве подтверждения несчастного случая с режиссёром шоу Тома Жолли блогеры приводили скриншот публикации на сайте Associated Press с заголовком „Художник, стоявший за церемонией открытия Олимпийских игр в Париже, госпитализирован после странного удара молнии“. Об этом, в частности, сообщили каналы „Россия сейчас“ (245 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (188 000) и „Шейх Тамир“ (132 000).

Однако ни во французских СМИ, ни в англоязычных источниках новость об ударе молнии и последующей госпитализации Жолли найти не удалось. Обратный поиск по фотографии, действительно, приводит на сайт агентства АР, однако заголовок там совсем другой: „Полиция расследует угрозы в интернете в адрес художественного руководителя церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли“.

Скриншот страницы, судя по всему, был создан с помощью изменения кода сайта или благодаря использованию фоторедактора — в результате и появился другой заголовок. Кроме того, на поддельной картинке слова во второй половине фразы начинаются с заглавных букв, тогда как в заголовках АР их (за исключением имён собственных) пишут со строчных.

Самый ранний пост с фейковым скриншотом, который удалось найти „Проверено“, — запись в Telegram-канале „Свежести“ (10 000 просмотров). Она была опубликована 4 августа в 21:28 по московскому времени и удалена спустя примерно полчаса.

Ранее этот Telegram-канал уже становился первоисточником фейковых новостей. Так, „Проверено“ опровергало появившиеся там сообщения о том, что ХАМАС поблагодарил Украину за поставку оружия или что президент США Джо Байден внезапно покинул церемонию награждения ветеранов, не наградив всех участников.

Таким образом, информация о молнии, которая якобы поразила Жолли, — фейк. Используемый в качестве доказательства скриншот сайта AP был отредактирован.

Итог: Фейк