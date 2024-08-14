Четвертый день рождения Via Jurmala Outlet Village: бургерные дуэли, шипучие коктейли, клоуны и особенно выгодные цены!
Наслаждайтесь неторопливым шопингом в единственном в странах Балтии аутлет-городке под открытым небом, который предлагает возможность совершать покупки по аутлет-ценам в различных фирменных магазинах. Via Jurmala Outlet Village расположен между Ригой и Юрмалой и определенно является местом, которое обязательнно стоит посетить.
Аутлет-городок – это место, где можно не только делать покупки со скидками до –70% 365 дней в году, но и отлично провести время, насладиться архитектурой и улочками городка, построенного в средиземноморском стиле, поесть в одном из ресторанов или кафе, предлагающих широкий выбор блюд.
В течение всего года в аутлет-городке проводятся мероприятия для всей семьи. Так, 18 августа четвертый день рождения аутлет-городка отмечается великолепной барбекю-вечеринкой с широкой программой: гриль, бургерные дуэли, шипучие коктейли, модные показы, аниматоры и клоуны, мастер-классы для детей, надувные аттракционы и многие другие развлечения для всей семьи.
До 1 сентября в аутлет-городке также проходит большая распродажа Back to School, которая позволит вам побаловать себя покупками по особенно выгодным ценам.
Via Jurmala Outlet Village расположен на Юрмальском шоссе и ждет вас каждый день с 10 до 20 часов. До встречи!
Все подробности на viajurmala.com/ru