Четвертый день рождения Via Jurmala Outlet Village: бургерные дуэли, шипучие коктейли, клоуны и особенно выгодные цены!

Аутлет-городок – это место, где можно не только делать покупки со скидками до –70% 365 дней в году, но и отлично провести время, насладиться архитектурой и улочками городка, построенного в средиземноморском стиле, поесть в одном из ресторанов или кафе, предлагающих широкий выбор блюд.

В течение всего года в аутлет-городке проводятся мероприятия для всей семьи. Так, 18 августа четвертый день рождения аутлет-городка отмечается великолепной барбекю-вечеринкой с широкой программой: гриль, бургерные дуэли, шипучие коктейли, модные показы, аниматоры и клоуны, мастер-классы для детей, надувные аттракционы и многие другие развлечения для всей семьи.

До 1 сентября в аутлет-городке также проходит большая распродажа Back to School, которая позволит вам побаловать себя покупками по особенно выгодным ценам.

Via Jurmala Outlet Village расположен на Юрмальском шоссе и ждет вас каждый день с 10 до 20 часов. До встречи!

Все подробности на viajurmala.com/ru