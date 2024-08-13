В Нарве мужчина устроил стрельбу на Петровской площади

По сообщению Идаской префектуры, медики осмотрели 39-летнего мужчину на месте, подозреваемый в стрельбе был задержан. Его мотивы устанавливаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .