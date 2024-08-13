13.08.2024, 13:50
В Нарве мужчина устроил стрельбу на Петровской площади(30)
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В понедельник, 12 августа, на Петровской площади в Нарве 40-летний мужчина выстрелил в 39-летнего мужчину из пневматического оружия.
По сообщению Идаской префектуры, медики осмотрели 39-летнего мужчину на месте, подозреваемый в стрельбе был задержан. Его мотивы устанавливаются.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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