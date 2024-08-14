Где же ты - линия фронта? Российские власти теряют контроль над страной, солдатами и деньгами
В понедельник 12 августа Владимир Путин провел онлайн-совещание с губернаторами Брянской, Курской и Белгородской областей. Губернаторы, как выяснилось, ситуацию в своих областях не контролируют. Зато умеют объявлять вместо эвакуации отселение и переселение на приграничных территориях. И.о. губернатора Курской области уже и сам не знает, где у него линия фронта. Совещание прошло на фоне сообщений ВСУ о множестве российских пленных, в том числе кадыровцев, а также новости о разрушении газоизмерительной станции Газпрома под Суджей. А вечером главнокомандующий ВСУ Сырский доложил президенту Украины, что под контролем украинской армии находится примерно в два раза большая территория Курской области, чем предполагалось, пишет Delfi.lv.
„Главная задача стоит безусловно перед министерством обороны, — начал Путин, шурша разложенными на столе бумажками с текстом выступления, - выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрыние... (тут он явно сбился) прикрытие госграницы. ФСБ совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации (вообще-то правильно надо было сказать „операции“, ведь именно такой режим - КТО - директор ФСБ Александр Бортников объявил в прошедшую субботу в Курской, Белгородской и Брянской областях). А также эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои (тут он кивнул головой в сторону сидевшего рядом командующего Росгвардией генерала Золотова) боевые задачи (очевидно, как обычно - избивать дубинками россиян, которым что-то не понравится).