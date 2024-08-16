Как победить Путина? Политолог Маргарита Завадская о силе и слабости российской оппозиции
Освобождение Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы открывает новые возможности для российской оппозиции в борьбе с автократическим режимом Владимира Путина, считает исследователь авторитаризма, политолог Маргарита Завадская, научный сотрудник Финского института международных отношений. Какие инструменты есть у российских оппозиционеров? Какую ценность борцы с Путиным представляют для Запада? И при каких условиях могут ослабнуть позиции Кремля? Об этом читайте в интервью Rus Delfi LV.
Ссылка или ценный опыт?
Когда мы говорим об автократическом режиме, о каких его главных признаках мы должны помнить?
В экспертных дискуссиях единого мнения нет, скорее есть общее представление, что в авторитарных режимах власть несменяема. И она несменяема, даже если в стране существуют выборы, и они проходят регулярно. Далее начинаются дискуссии, особенно последние тридцать лет после распада Советского Союза, а что делать, если выборы есть, но они какие-то не такие. И здесь возникает следующий критерий: выборы должны соответствовать международным стандартам честных и справедливых выборов. И значит, для этого нужны независимые наблюдатели и те, кто может зафиксировать попытки фальсификаций.