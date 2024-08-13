Лесные пожары в Греции: огонь добрался до Афин, жители бегут из пригородов, власти просят о помощи(4)
Тысячи жителей афинских пригородов покинули свои дома после того, как бушующие в Греции природные пожары вплотную подошли к столице. Высота огня достигает 25 метров, горят дома и прочее имущество в близлежащих городах, а также в северо-восточных районах Афин, пишет Русская служба Би-би-си.
С заходом солнца авиация, задействованная в тушении огня, была вынуждена прекратить работу, после чего началась ночная наземная операция.
Жители жалуются на нехватку пожарных машин и пожарных для борьбы со стихией, греческие власти обратились с призывом о международной помощи.
Сухая и жаркая погода сопровождается шквальным ветром, из-за чего пламя распространяется стремительно. К понедельнику властям пришлось экстренно эвакуировать жителей более десятка городов и деревень.
Представитель пожарной службы Вассилис Ватракогианнис сообщил, что сила ветра достигает семи баллов по шкале Бофорта, что означает умеренный шторм. Горящие сосновые шишки, сбрасываемые с деревьев ветром, способствуют распространению огня.
Ожидается помощь из Испании, Италии, Турции, Румынии и Канады; Франция также предоставит вертолет Super Puma, а Чехия направит 75 пожарных и 25 автомобилей.
В Афинах люди надевают маски, чтобы защититься от удушливого дыма, заполнившего воздух, и пытаются потушить пламя, иногда собственными силами.
В ряде мест пожарные, добровольцы, полицейские и обычные граждане выстраиваются в живую цепь, используя всё, что у них есть, чтобы потушить огонь, некоторые пытаются сбить пламя при помощи веток деревьев.
С мая по всей Греции вспыхнули сотни лесных пожаров. Летние пожары — обычное явление для Греции, но, как считают ученые, по мере происходящих климатических изменений природные пожары могут становиться более частыми и интенсивными.
Более полутысячи пожарных при поддержке добровольцев, 17 самолетов и 15 вертолетов боролись с очередным пожаром, разгоревшимся днем в воскресенье недалеко от Варнавы в 35 км к северу от столицы.
К утру понедельника огонь распространился на юг и полыхал уже в нескольких местах, включая деревню Грамматико, древний город Марафон, приморский муниципалитет Неа Макри и гору Пентели к северу от Афин. Распространению огня помог сильный ветер.
После того как распространение огня не удалось сдержать на протяжении более чем 24 часов, тысячам людей было приказано эвакуироваться, но некоторые отказались, чтобы спасти свои дома.
В сообщении экстренных служб содержится призыв к жителям северного афинского пригорода Дионисоса перебираться в сторону близлежащей Кифисии. Всего было разослано 30 подобных локальных сообщений.
„Несмотря на упорную борьбу и сверхчеловеческие усилия, предпринятые ночью, огонь распространяется очень быстро и уже достиг горы Пентели“, — сказал представитель пожарной бригады.
Пожарные самолеты приостановили работу на ночь и возобновили ее рано утром в понедельник. Полиция помогала эвакуировать людей, а некоторые жители провели ночь в убежищах.
В Пентели были эвакуированы по меньшей мере три больницы.
К вечеру понедельника пожар продолжал бушевать в районе горы Пентели, известной своими мраморными карьерами, и в прилегающем к ней одноименном пригороде Афин.
Под угрозой находится и Национальная обсерватория Афин в Пентели, где пламя охватило некоторые помещения.
Один пожар, охвативший деревообрабатывающий завод, вызывает особое беспокойство из-за наличия в на его территории опасных материалов. По соседству находится неработающая автозаправочная станция.
В других частях Пентели время от времени раздаются взрывы, скорее всего, от цистерн с топливом и баллонов с бытовым газом.
По словам представителя пожарной бригады Вассилиса Ватракогианниса, в воскресенье пламя достигало в высоту 25 метров и распространялось „как молния“ из-за штормового ветра.
Густые клубы дыма заволокли небо над Афинами в воскресенье вечером. Спустя несколько часов пламя полыхало в жилом пригороде Дионисос, расположенном в 23 км к северо-востоку от центра города, и в близлежащих районах.
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