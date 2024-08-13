Лесные пожары в Греции: огонь добрался до Афин, жители бегут из пригородов, власти просят о помощи

С заходом солнца авиация, задействованная в тушении огня, была вынуждена прекратить работу, после чего началась ночная наземная операция.

Жители жалуются на нехватку пожарных машин и пожарных для борьбы со стихией, греческие власти обратились с призывом о международной помощи.

Сухая и жаркая погода сопровождается шквальным ветром, из-за чего пламя распространяется стремительно. К понедельнику властям пришлось экстренно эвакуировать жителей более десятка городов и деревень.

Представитель пожарной службы Вассилис Ватракогианнис сообщил, что сила ветра достигает семи баллов по шкале Бофорта, что означает умеренный шторм. Горящие сосновые шишки, сбрасываемые с деревьев ветром, способствуют распространению огня.

Ожидается помощь из Испании, Италии, Турции, Румынии и Канады; Франция также предоставит вертолет Super Puma, а Чехия направит 75 пожарных и 25 автомобилей.

В Афинах люди надевают маски, чтобы защититься от удушливого дыма, заполнившего воздух, и пытаются потушить пламя, иногда собственными силами.

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В ряде мест пожарные, добровольцы, полицейские и обычные граждане выстраиваются в живую цепь, используя всё, что у них есть, чтобы потушить огонь, некоторые пытаются сбить пламя при помощи веток деревьев.

С мая по всей Греции вспыхнули сотни лесных пожаров. Летние пожары — обычное явление для Греции, но, как считают ученые, по мере происходящих климатических изменений природные пожары могут становиться более частыми и интенсивными.

Более полутысячи пожарных при поддержке добровольцев, 17 самолетов и 15 вертолетов боролись с очередным пожаром, разгоревшимся днем в воскресенье недалеко от Варнавы в 35 км к северу от столицы.

К утру понедельника огонь распространился на юг и полыхал уже в нескольких местах, включая деревню Грамматико, древний город Марафон, приморский муниципалитет Неа Макри и гору Пентели к северу от Афин. Распространению огня помог сильный ветер.