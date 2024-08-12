Правда ли, что семья Зеленского купила у Стинга винодельню в Италии?

Новым собственником значится фирма San Tommaso S.R.L. Зеленский указывает её в декларациях на протяжении всего своего президенства. Незадолго до выборов 2019 года журналисты-расследователи обнаружили , что будущий глава государства не упомянул в аналогичном документе виллу в тосканском городе Форте-дей-Мари, которую ранее приобрела эта фирма. В предвыборном штабе Зеленского тогда заявили , что по закону кандидат обязан декларировать свои компании, но не их собственность. Впоследствии Национальное агентство по предотвращению коррупции провело в отношении президента проверку на предмет законности обогащения и возможного конфликта интересов, но не зафиксировало никаких нарушений. В 2022 году итальянские СМИ писали , что вилла по-прежнему принадлежит фирме семьи Зеленских.

5 августа на сайте Database Italia действительно появилась статья о сделке с участием певца Гордона Самнера, известного как Стинг. В материале приводятся фотографии кадастрового документа, подтверждающего, что британский артист продал своё винодельческое хозяйство Tenuta il Palagio в регионе Тоскана. Если верить этому документу, датированному 24 июля 2024 года, винодельня якобы сменила владельца 28 июня.

Как утверждается со ссылкой на издание Database Italia, британский певец Стинг продал расположенную в Тоскане винодельню Tenuta del Palagio Wines. Стоимость сделки, состоявшейся в июне, оценивается примерно в €75 млн, а новым собственником объекта стала итальянская фирма San Tommaso S.R.L. Эта компания указана в декларации президента Украины Владимира Зеленского с примечанием, что её конечный бенефициар — первая леди Елена Зеленская. Database Italia отмечает, что тосканская винодельня сменила владельца 28 июня — через две недели после визита Зеленского на саммит G7, проходивший в Италии.

Согласно открытым источникам, поместье Villa il Palagio вместе с винодельней Tenuta il Palagio с 1997 года принадлежит Стингу и его супруге, актрисе Труди Стайлер. Винодельня расположена на примерно 100 га земли, четверть из которых занимают виноградники.

Имена владельцев указаны и в регулярно обновляемом блоге винодельни в Instagram. Например, 27 июля там было размещено видео со Стингом и его женой, посетившими поместье. Хотя по документу из статьи Database Italia оно уже месяц как не принадлежало семье британского певца.

„Проверено“ связалось с менеджером по продажам винодельни Tenuta il Palagio Тони Сасой. Он сообщил, что за последние дни многие партнёры обратились к нему с вопросами по поводу публикации Database Italia, однако назвал её „полной чепухой“ и „дезинформацией“.

Также один из пользователей Pikabu опубликовал скриншот аналогичной выписки, которую он заказал 8 августа (за небольшую пошлину это может сделать любой желающий). Если верить этому изображению, хозяева у винодельни в 2024 году не менялись. Аналогичный документ получили фактчекеры из проекта Lead Stories.

Database Italia — сайт, зарегистрированный в июле 2020 года и почти сразу же приобретший известность благодаря своей публикации о QAnon. Согласно этой теории заговора, экс-президент США Дональд Трамп выполняет секретную миссию по избавлению мира от элиты Глубинного государства (Deep State) — клана Клинтонов, Билла Гейтса, Джорджа Сороса и других политиков и бизнесменов, якобы контролирующих глобальную сеть педофилов и преступников. В дальнейшем публикации на эту тему продолжали появляться на сайте. По итогам 2020 года проект NewsGuard включил Database Italia в список основных ресурсов, распространяющих дезинформацию в Италии.

Изначально публикация о Зеленских появилась на италоязычном database.it почему-то на английском языке. Затем эту версию удалили, однако она осталась в архиве. Возможно, владельцы сайта решили, что иностранный язык может вызвать лишние подозрения по поводу происхождения статьи. Тем не менее сопроводительное видео, которое содержит ту же самую информацию, так и осталось на английском языке.

В последние месяцы в Сети с завидным постоянством появляются материалы о покупке Зеленским или его родственниками дорогих объектов движимого и недвижимого имущества в разных частях света. „Проверено“ уже разбиралоподобные сообщения о сделках с особняками в США и Великобритании, виллой в Египте, поместьем Геббельса в Германии, кипрским казино, итальянскими яхтами и французским автомобилем. Все эти новости оказывались фейками, а почерк во многих случаях был одинаков: либо на новом сайте, якобы принадлежащем „авторитетному СМИ“, либо на старом сайте, но с плохой репутацией, появлялась статья с „разоблачительными“, фото-, аудио- или видеоматериалами.

Итог: Фейк