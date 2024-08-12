На почве расизма: в Латвии все чаще нападают на курьеров по доставке еды

За разжигание национальной, этнической и расовой ненависти, а также за несообщение о совершении преступления, на прошлой неделе полиция в сотрудничестве с Государственной службой безопасности задержала семь человек – так называемых скинхедов. По делу продолжается досудебное расследование.

Изъято оружие, похожее на огнестрельное. Большое количество патронов. Одежда, характерная для скинхедов.

„Все эти нападения снимались на мобильный телефон, и соответствующие видеозаписи публиковались в интернете. Нападения совершались потому, что, согласно их идеологии субкультуры, в Латвии должны жить только люди белой, то есть светлой кожи“, – рассказал начальник отдела Рижской криминальной полиции Арвис Ешкинс.

Среди задержанных на прошлой неделе – шесть несовершеннолетних и один взрослый. Большинство из них сейчас находятся под арестом, так же как и задержанные весной.

„20 апреля этого года был задержан лидер этой группы, и уголовное дело, начатое против него, передано в прокуратуру для уголовного преследования. И этот человек все еще находится под арестом“, – объяснил Ешкинс.

Также выясняется, сотрудничали ли между собой различные группы скинхедов. Знаки с прославляющими Гитлера надписями можно увидеть в окрестностях ВЭФ и Чиекуркалнса. Нападения ранее уже происходили в центре города, в Верманском саду, в Старой Риге, в торговых центрах и у Центрального вокзала, а также в Пурвциемсе.

Своих жертв они ждут у ресторанов, где курьеры получают заказы, или у многоквартирных домов, где живут клиенты, которым доставляют еду.

Так произошло с одним курьером, который не захотел раскрывать свою личность, но согласился рассказать о своем опыте.

„Подъезжая к подъезду, я просто услышал шум за спиной. Ну, как – просто услышал, что какая-то группа бежит ко мне. И, внезапно обернувшись, увидел там... Не знаю... человек десять. Молодежь. Они побежали ко мне. Увидели, что я белой кожи, просто сказали: „А, нет, ребята! Это свой, уходим“. Просто все повернулись и убежали“, – рассказал он.