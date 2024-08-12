Зеленский: „катастрофа „Курска“ — символическое начало правления Путина. Сейчас видно, что станет финалом для него — тоже Курск“

„Мы видим, как Россия во времена Путина действительно движется: 24 года назад была катастрофа „Курска“ — символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир“, - сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины 12 августа заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского в том числе по операции в Курской области.

По словам генерала, ВСУ контролируют там около тысячи квадратных километров территории РФ. „Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. На сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции — это только вопрос безопасности для Украины, освобождение пограничья от российских военных. Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и результативность действий“, — сказал Зеленский.