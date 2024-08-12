Израиль готовится отразить удар Ирана и „Хезболлы“, США направляют в регион авианосец и атомную подлодку
США направили подводную лодку, оснащенную крылатыми ракетами, на Ближний Восток на фоне роста напряженности в регионе, пишет Русская служба BBC.
Министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что авианосец, который уже направлялся в этот район, прибудет туда раньше.
В заявлении Пентагона говорится, что по распоряжению Остина в регион направляется атомная подводная лодка „Джорджия“, оснащенная крылатыми ракетами. Ударной группе, возглавляемой авианосцем „Авраам Линкольн“, на борту которого находятся истребители F-35C, приказано ускорить движение. Группа уже находилась в пути, чтобы заменить другой американский корабль в этом регионе.
Этот шаг был предпринят в ответ на опасения по поводу возможности разрастания ближневосточного конфликта после недавнего убийства высокопоставленных лидеров „Хезболлы“ и ХАМАС.
Он призван продемонстрировать решимость США защитить Израиль от любого нападения со стороны Ирана: как заявил Остин, Вашингтон предпримет все возможные шаги для защиты своего союзника, пишет Русская служба BBC.
Действия Ирана находятся под пристальным наблюдением с целью понять, как и когда он может ответить на убийство высшего политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Иран обвинил Израиль в убийстве Хании на своей территории и поклялся покарать его. Израиль никак не комментировал ликвидацию Хании, но многие считают, что за этим убийством стоит еврейское государство.
Что именно планирует сделать Иран, пока неясно.
Во время предыдущей (и первой в истории) прямой атаки Ирана на Израиль, совершенной после удара по иранскому консульству в Сирии в апреле, исламская республика использовала сотни дронов и ракет различного типа. Большинство из них удалось перехватить еще на подлете.
Тем временем еще одна возможная атака на Израиль может исходить от „Хезболлы“ — базирующейся в Ливане радикальной шиитской военной и политической группировки, спонсируемой Ираном. Эта группировка поклялась отомстить за убийство Израилем старшего командира Фуада Шукра, которое произошло в пригороде Бейрута за несколько часов до убийства Хании.
Наблюдатели в регионе и за его пределами высказывают предположения, что „акция возмездия“ со стороны Ирана и/или „Хезболлы“ может состояться в ближайшие дни или даже часы.
Несколько пассажирских авиакомпаний отменили рейсы в ближневосточные аэропорты из-за предполагаемой угрозы. Немецкая Lufthansa заявила в понедельник, что приостанавливает полеты в Тель-Авив в Израиле, столицу Ливана Бейрут, столицу Иордании Амман, Эрбиль в Ираке и столицу Ирана Тегеран до 21 августа „на основании текущего анализа безопасности“.
Авиакомпания Swiss Air также отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, запланированные на тот же период. Тем временем Air France продлила приостановку полетов в Бейрут, начавшуюся 29 июля, до среды. Другие авиакомпании, включая AirBaltic и EasyJet, ранее заявили, что приостанавливают полеты в этот регион.
Тем временем контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС ответила на предложение Катара, Египта и США возобновить переговоры о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников, захваченных в Израиле в ходе нападения 7 октября прошлого года.
ХАМАС готов к переговорам?
Радикальная группировка настаивает на возвращении к плану перемирия, уже обсуждавшемуся ранее на переговорах, вместо того, чтобы разрабатывать новый. Отправит ли ХАМАС своих переговорщиков на встречу 15 августа, пока неясно. Израиль на прошлой неделе заявил, что их представитель на встречу поедет, пишет Русская служба BBC.
В заявлении в официальном телеграм-канале ХАМАС говорится, что группировка хочет получить план, „основанный на предложении президента США Джо Байдена о прекращении огня от 31 мая, рамочной программе, предложенной посредниками Катаром и Египтом 6 мая, и резолюции Совета Безопасности ООН №2735“.
Предложение от 6 мая, с которым ранее согласился ХАМАС, но которое отверг Израиль, предусматривает освобождение заложников в Газе в обмен на неопределенное количество палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. ХАМАС в частности добивается освобождения одного из лидеров ФАТХ Марвана Баргути, с 2002 года отбывающего несколько пожизненных сроков за теракты и убийства израильтян.
В июле переговоры о перемирии на основе этого плана в очередной раз сорвались после того, как израильская сторона внесла в него новые условия.
На прошлой неделе США, Египет и Катар призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа в Каире или Дохе.
Пресс-секретарь ХАМАС Джихад Таха заявил в субботу, что руководство группировки изучает приглашение на переговоры о прекращении огня. Таха сказал, что единственным препятствием для успеха последнего предложения является „израильская оккупация“, и подчеркнул, что устранение оставшихся пробелов в соглашении о прекращении огня должно происходить путем оказания „реального давления“ на израильскую сторону.
В понедельник лидеры Великобритании, Франции и Германии выступили с совместным призывом к возобновлению переговоров, заявив, что „дальнейших промедлений быть не может“.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что не согласится ни на какую сделку, предусматривающую прекращение войны Израиля в Газе без полного разгрома ХАМАС. Однако в четверг Израиль заявил, что направит группу переговорщиков для участия во встрече.
Тем временем удары Израиля по Газе продолжаются. В субботу в результате израильского авиаудара по образовательному комплексу и мечети Аль-Табин в городе Газа, где проживают перемещенные палестинские семьи, погибли несколько десятков человек.
Согласно более ранним заявлениям структур, подконтрольных ХАМАС, в результате удара было убито не менее 100 человек, в основном женщины и дети. Позже эта цифра была скорректирована до „более 60 погибших“. Израильская сторона, ссылаясь на разведанные, утверждает, что в результате удара высокоточным оружием погиб 31 человек — все они были активными участниками ХАМАС.
ЦАХАЛ сообщил, что удар был нанесен по командно-контрольному центру, „служившему укрытием для террористов и командиров ХАМАС, откуда планировались и осуществлялись различные атаки на силы ЦАХАЛ и Государство Израиль“.
В воскресенье израильские военные также приказали тысячам палестинцев в Хан-Юнисе, на юге Газы, переместиться в так называемые „гуманитарные зоны“.
Ответный удар Ирана и „Хезболлы“
Израильские войска остаются в состоянии повышенной готовности к потенциальному удару со стороны Ирана и его сторонников после убийства главы политического крыла ХАМАС Исмаила Хании.
Растут опасения, что ответ Тегерана и „Хезболлы“ вызовет дальнейшее обострение ситуации в регионе и может привести к полномасштабной региональной войне.
В воскресенье вечером „Хезболла“ снова обстреляла северную часть Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что около 30 ракет были выпущены с территории Ливана, некоторые из них упали на открытую местность, и о пострадавших не сообщалось.
Ранее государственное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате израильского удара по городу Мааруб на юге страны были ранены 12 человек, включая шестерых детей.
Вечером в пятницу ЦАХАЛ сообщил об уничтожении старшего командира ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа в результате авиаудара в районе Сидона в Ливане. По данным израильских военных, аль-Хаджа отвечал за организацию терактов и обстрелы Израиля с территории Ливана.
После начала войны в Газе ракетные обстрелы Израиля поддерживаемыми Ираном боевиками „Хезболлы“ на юге Ливана происходят почти ежедневно.
В воскресенье ЦАХАЛ заявил, что в ожидании возможного ответного удара Ирана или его сторонников инструкции для населения не изменились.
„ЦАХАЛ и служба безопасности следят за нашими врагами и событиями на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание Ирану и „Хезболле“, и постоянно оценивают ситуацию, — сказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. — Силы ЦАХАЛ развернуты и находятся в высокой степени готовности. Если возникнет необходимость изменить инструкции, мы сообщим об этом по официальным каналам“.
Заместитель командира иранских Стражей революции заявил, что Иран намерен выполнить приказ верховного лидера аятоллы Али Хаменеи „сурово наказать“ Израиль за убийство Исмаила Хании, сообщили в пятницу местные информационные агентства.
В воскресенье телеканал CNN сообщил, что, по данным двух источников, израильская разведка считает, что иранские силы могут планировать нападение „в течение нескольких дней, даже до переговоров о сделке с заложниками 15 августа“, однако окончательного решения еще не принято, и возможно, Тегеран еще изменит свои планы.
Издание Axios со ссылкой на неназванные источники сообщило о беседе министра обороны Израиля Йоава Галланта с министром обороны США Ллойдом Остином в воскресенье, в котором Галлант сказал, что Иран ведет подготовку к крупномасштабному нападению на Израиль.
В своем заявлении в понедельник министерство обороны Израиля подтвердило, что звонок состоялся, и Галлант и Остин обсудили оперативную и стратегическую координацию и готовность израильских вооруженных сил перед лицом иранских угроз.