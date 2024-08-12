Израиль готовится отразить удар Ирана и „Хезболлы“, США направляют в регион авианосец и атомную подлодку

Министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что авианосец, который уже направлялся в этот район, прибудет туда раньше.

В заявлении Пентагона говорится, что по распоряжению Остина в регион направляется атомная подводная лодка „Джорджия“, оснащенная крылатыми ракетами. Ударной группе, возглавляемой авианосцем „Авраам Линкольн“, на борту которого находятся истребители F-35C, приказано ускорить движение. Группа уже находилась в пути, чтобы заменить другой американский корабль в этом регионе.

Этот шаг был предпринят в ответ на опасения по поводу возможности разрастания ближневосточного конфликта после недавнего убийства высокопоставленных лидеров „Хезболлы“ и ХАМАС.

Он призван продемонстрировать решимость США защитить Израиль от любого нападения со стороны Ирана: как заявил Остин, Вашингтон предпримет все возможные шаги для защиты своего союзника, пишет Русская служба BBC.

Действия Ирана находятся под пристальным наблюдением с целью понять, как и когда он может ответить на убийство высшего политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Иран обвинил Израиль в убийстве Хании на своей территории и поклялся покарать его. Израиль никак не комментировал ликвидацию Хании, но многие считают, что за этим убийством стоит еврейское государство.

Что именно планирует сделать Иран, пока неясно.

Во время предыдущей (и первой в истории) прямой атаки Ирана на Израиль, совершенной после удара по иранскому консульству в Сирии в апреле, исламская республика использовала сотни дронов и ракет различного типа. Большинство из них удалось перехватить еще на подлете.

Тем временем еще одна возможная атака на Израиль может исходить от „Хезболлы“ — базирующейся в Ливане радикальной шиитской военной и политической группировки, спонсируемой Ираном. Эта группировка поклялась отомстить за убийство Израилем старшего командира Фуада Шукра, которое произошло в пригороде Бейрута за несколько часов до убийства Хании.