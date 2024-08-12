Говорил ли Сталин: „Демократия — это власть американского народа“?
В ряду цитат советского вождя, циркулирующих по интернету, выделяется саркастичное высказывание о демократии. Мы проверили, корректна ли такая атрибуция.
Высказывание полностью звучит так: „Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа“. О том, что автор этой фразы — Иосиф Сталин, говорили председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, депутат нижней палаты российского парламента Михаил Делягин, публицист Армен Гаспарян, телеведущий Владимир Соловьёв, режиссёр Никита Михалков, публицист Ричард Семашков (он же рэпер Рич), писатель Кирилл Бенедиктов, обозреватель Дмитрий Лекух, политолог Леонид Крутаков и др. Цитата широко распространена и в соцсетях (Facebook, „Дзен“, „ВКонтакте“, Telegram).
Авторы, цитирующие высказывание о демократии как власти именно американского народа, обычно не указывают, когда и при каких обстоятельствах она была произнесена. „Проверено“ не удалось обнаружить её ни в 18-томном собрании сочинений Сталина, ни в „Корпусе русского языка“, ни в проекте „Google Книги“, ни в каких-либо академических изданиях, посвящённых советскому вождю.
При этом из подтверждённых цитат политика видно, что Сталин разделял социалистическую, „пролетарскую“ демократию, к которой относился положительно, и западную, о которой писал: „Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства“. Это противоречит высказанному в вирусной цитате представлению о демократии как о власти народа, пусть даже исключительно американского.
В интернете предполагаемая цитата Сталина, судя по результатам поиска, появляется довольно поздно. В соцсетях X и Facebook она впервые упоминается в постах 2014 года, в Telegram — в 2019 году. В „Живом журнале“ фраза с атрибуцией советскому вождю также становится вирусной в 2014-м, однако появлялась там и раньше: в 2009 году высказывание опубликовал пользователь profos, а в 2008-м — блогер с юзернеймом vt4k.
Ни тот ни другой не указали источник, откуда они взяли цитату, однако можно предположить, что она родилась в Сети в качестве анекдота — не зря именно так её характеризуют во многих более поздних публикациях. Это вполне соответствует стилистике популярных анекдотов о Сталине, где он называет своих собеседников товарищами.
В интернете популярно и похожее (но распространяемое без указания автора) высказывание: „Если „демократия“ — это власть народа, то „американская демократия“ — это власть американского народа, или америкратия. Установление режима глобальной америкратии исторически неизбежно, так что расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие“. Эта фраза стала популярна на сайте anekdot.ru в 2005 году, вскоре после Революции роз в Грузии (2003), Оранжевой революции в Украине (2004) и Тюльпановой революции в Кыргызстане (2005). Показательно, что распространение цитаты, приписываемой Сталину, началось в 2014 году, после Евромайдана.
Однако к вождю высказывание, появившееся в XXI веке, никакого отношения не имеет. Это очередная из множества цитат, приписанных ему уже после его смерти.
Итог: Неправда