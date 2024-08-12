Говорил ли Сталин: „Демократия — это власть американского народа“?

Авторы, цитирующие высказывание о демократии как власти именно американского народа, обычно не указывают, когда и при каких обстоятельствах она была произнесена. „Проверено“ не удалось обнаружить её ни в 18-томном собрании сочинений Сталина, ни в „Корпусе русского языка“, ни в проекте „Google Книги“, ни в каких-либо академических изданиях, посвящённых советскому вождю.

При этом из подтверждённых цитат политика видно, что Сталин разделял социалистическую, „пролетарскую“ демократию, к которой относился положительно, и западную, о которой писал: „Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства“. Это противоречит высказанному в вирусной цитате представлению о демократии как о власти народа, пусть даже исключительно американского.

В интернете предполагаемая цитата Сталина, судя по результатам поиска, появляется довольно поздно. В соцсетях X и Facebook она впервые упоминается в постах 2014 года, в Telegram — в 2019 году. В „Живом журнале“ фраза с атрибуцией советскому вождю также становится вирусной в 2014-м, однако появлялась там и раньше: в 2009 году высказывание опубликовал пользователь profos, а в 2008-м — блогер с юзернеймом vt4k.