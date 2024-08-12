Яшин дал интервью Дудю. Правда ли, что именно он убедил Катерину Гордееву не закрывать свой канал?
Сегодня на YouTube-канале „вДудь“ появилось интервью с недавно освобожденным российским политиком и оппозицонером Ильей Яшиным.
Илья, как ты?
Самый популярный вопрос, который я слышу в последние дни. Самый честный ответ заключается в том, что я сам пока не очень осознаю, как я, потому что чувства у меня абсолютно противоположные. То есть, с одной стороны, я не буду лукавить, конечно, очень рад. И опьянен свободой. Еще несколько дней назад я сидел в маленькой камере, передо мной были решетки, лязгали двери. Ходил конвой, и когда я выходил из камеры, мне нужно было заводить руки за спину. А сейчас я могу ходить куда хочу, есть что хочу. Я сегодня встретил своих родителей, которых впервые за долгое время смог обнять. Вокруг меня друзья, вокруг меня пространство, вокруг меня жизнь. И это счастье. В то же время я знаю, что есть как будто какое-то чувство вины. Потому что как будто я безбилетник, который оказался там, где не должен был оказаться, занял чужое место. Я много раз публично говорил о том, что я не соглашусь ни на какой обмен, и добивался того, чтобы обменные списки включили моих товарищей, которых в итоге в самолете не оказалось.
<...>
Незадолго до встречи с родителями мы ехали на машине в аэропорт, и я что-то там листал в Твиттере, мне попался на глаза кусок интервью мамы Катерине Гордеевой. Я не смотрел еще это интервью полностью. Не успел просто физически. Но кто-то выложил кусочек, где мама рассказывала про то, что мы с ней обсуждали на свидании. И я говорил, что „мам, это марафон, надо потерпеть, наберись терпения“. — „А я могу не добежать“. Она говорила: „Сынок, ну, марафон, я могу не добежать“. И я говорил, что „мам, ты добежишь обязательно“. Вот, и я как-то, ну, то есть такой прямо момент был очень эмоционально, такой, знаешь, на разрыв. И вот я стою, и мама заходит, обнимает меня и говорит: „Сынок, я добежал в марафон“.
— Интервью Кате очень классное.
— Я не успел посмотреть. Мне очень много про него писали. Я в письмах получил огромное просто море тепла и любви. Люди рассказывали мне, какие у меня замечательные родители.
Могу ли я зачитать одно из твоих писем, которые ты слал другому человеку? Человек мне разрешил это письмо показать — это Катя Гордеева.
— Конечно
Так вышло, что ты поучаствовал в том, чтобы Катя Гордеева не закрывала свой канал. Когда Катя объявила, что весьма вероятно, что они прерывают свою работу из-за того, что теперь иноагентам нельзя рекламу размещать, ты прислал письмо.
“Катя, привет! Надеюсь, ты не сильно там унываешь, вопреки всем последним событиям. Хотя понимаю, что, наверное, не в лучшей эмоциональной форме. Как, впрочем, и все мы. Но я по делу. Знаю, что ты приостановила работу своего канала после принятия поправок в закон об иноагентах. Я все понимаю, но очень прошу тебя не опускать руки, не сдаваться и найти возможность продолжить работу. Почти все твои интервью волонтеры расшифровывают и присылают письмами политзекам, и мне в том числе. Я вижу, насколько важную, качественную и полезную работу ты делаешь. Если есть малейшие сомнения в нужности твоего дела, то выброси, пожалуйста, эти сомнения из головы. Ты нужна мне и огромному числу твоих зрителей, читателей, подписчиков. Просто поверь. Я тебя прошу, сделай все, чтобы твой канал продолжил жить. И не просто прошу, я готов помогать. Не знаю, как именно могу помочь. Личные письма потенциальным спонсорам, призывы в соцсетях для сбора средств. Все, что ты сочтешь нужным“.
Смотрите полное интервью в плеере ниже.
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