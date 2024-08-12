Яшин дал интервью Дудю. Правда ли, что именно он убедил Катерину Гордееву не закрывать свой канал?

Самый популярный вопрос, который я слышу в последние дни. Самый честный ответ заключается в том, что я сам пока не очень осознаю, как я, потому что чувства у меня абсолютно противоположные. То есть, с одной стороны, я не буду лукавить, конечно, очень рад. И опьянен свободой. Еще несколько дней назад я сидел в маленькой камере, передо мной были решетки, лязгали двери. Ходил конвой, и когда я выходил из камеры, мне нужно было заводить руки за спину. А сейчас я могу ходить куда хочу, есть что хочу. Я сегодня встретил своих родителей, которых впервые за долгое время смог обнять. Вокруг меня друзья, вокруг меня пространство, вокруг меня жизнь. И это счастье. В то же время я знаю, что есть как будто какое-то чувство вины. Потому что как будто я безбилетник, который оказался там, где не должен был оказаться, занял чужое место. Я много раз публично говорил о том, что я не соглашусь ни на какой обмен, и добивался того, чтобы обменные списки включили моих товарищей, которых в итоге в самолете не оказалось.