Вооруженное нападение в центре Лондона: женщина и ребенок получили ножевые ранения

Нападавший задержан на месте происшествия и взят под стражу, говорится в сообщении лондонской полиции в социальной сети X.

Данных о его личности пока нет.

По мнению полиции, других неустановленных подозреваемых в связи с этим инцидентом нет.

Парамедики сообщили, что двое пострадавших были доставлены в крупный травматологический центр, не уточнив, в каком состоянии они находятся.

Согласно информации полиции, девочке потребуется лечение в больнице, но угрозы для ее жизни нет, у женщины более легкие ранения.

В полиции также сказали, что на данном этапе „нет никаких указаний“ на то, что нападение носило террористический характер.

Сообщается, что обезвредить нападавшего сумели очевидцы – прохожие и работники близлежащих магазинов.

Лестер-сквер располагается в сердцевине оживленного лондонского района Сохо, где находится большое количество кинотеатров, магазинов, баров и других развлекательных заведений и служит центром притяжения огромного количества туристов.

Нападение произошло в разгар протестов, вылившихся в беспорядки в разных частях Британии, вспыхнувших после вооруженного нападения на танцевальный класс в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

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