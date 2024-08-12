Вооруженное нападение в центре Лондона: женщина и ребенок получили ножевые ранения
11-летняя девочка и 34-летняя женщина получили ножевые ранения во время нападения на Лестер-сквер в центре британской столицы, пишет BBC News Русская служба.
Нападавший задержан на месте происшествия и взят под стражу, говорится в сообщении лондонской полиции в социальной сети X.
Данных о его личности пока нет.
По мнению полиции, других неустановленных подозреваемых в связи с этим инцидентом нет.
Парамедики сообщили, что двое пострадавших были доставлены в крупный травматологический центр, не уточнив, в каком состоянии они находятся.
Согласно информации полиции, девочке потребуется лечение в больнице, но угрозы для ее жизни нет, у женщины более легкие ранения.
В полиции также сказали, что на данном этапе „нет никаких указаний“ на то, что нападение носило террористический характер.
Сообщается, что обезвредить нападавшего сумели очевидцы – прохожие и работники близлежащих магазинов.
Лестер-сквер располагается в сердцевине оживленного лондонского района Сохо, где находится большое количество кинотеатров, магазинов, баров и других развлекательных заведений и служит центром притяжения огромного количества туристов.
Нападение произошло в разгар протестов, вылившихся в беспорядки в разных частях Британии, вспыхнувших после вооруженного нападения на танцевальный класс в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.
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