Цены на газ растут в ЕС из-за событий в России

Цены на энергоносители в Европе растут из-за риска остановки или резкого снижения поставок из России, шедших через Украину. Украинская армия установила контроль над газоизмерительной станцией „Суджа“, через которую газ из России поступает в Европу.

„Что касается Эстонии, страна не получает российский газ через Украину или через какую-либо другую инфраструктуру“, – комментирует эксперт ICIS Аура Сабадус. Однако Эстония может получать российский СПГ, импортируемый через Финляндию, и косвенно столкнуться с непредсказуемостью цен в результате геополитических событий.

В ЕС уверены, что смогут удовлетворить спрос на газ следующей зимой без российского газа, благодаря усилиям по диверсификации поставок.

Напомним, что шестого августа Курскую область атаковали беспилотники — тогда врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что над регионом сбили 26 дронов самолетного типа. Той же ночью обстрелу подвергся райцентр Суджа, расположенный в 10 километрах от российско-украинской границы.

8 августа советник президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию „Суджа“, по которой осуществляется транзит газа в Европу через Украину. О том, что это станция находится под контролем украинских военных, писали еще 7 августа Z-паблики, в том числе телеграм-канал „Рыбарь“, близкий к Минобороны РФ.

Утром 9 августа российские власти уже ввели на территории Курской области режим чрезвычайной ситуации наивысшего в России уровня - федерального. Это первые военные действия такого масштаба на территории России.

Смирнов на совещании с Путиным назвал ситуацию в регионе „сложной“. По его словам, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области.

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