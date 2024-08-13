Судья международной категории Дмитрий Мелисс
Судья международной категории Дмитрий Мелисс
ФОТО: Из личного архива
Новости Ида-Вирумаа
13.08.2024, 10:21

Судья из Нарвы попал на Олимпиаду: „Отбор был жесткий, у нас проверяли соцсети“

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Летние Олимпийские игры в Париже ушли в историю. На этот раз Эстония осталась без медалей. Однако нам все равно есть чем гордиться: на олимпийском боксерском турнире в качестве судей работали Дмитрий Мелисс и Яков Петерсон. Корреспондент RusDelfi поговорил с первым из них, и судья с удовольствием поделился эмоциями.

Судьи Дмитрий Мелисс и Яков Петерсон имеют в своем активе международную категорию, прошли квалификацию и отобрались от Эстонии в качестве судей на олимпийский боксерский турнир.

„Когда получил письмо-приглашение, то немножко посидел на диване, а в голове была мысль: „Ни фига себе“. Потом, подумав, я сказал себе: „Я этого достоин, я стал лучшим, я молодец“. Хотелось поделиться этой новостью со всем миром, но с другой стороны, понимаешь, что я это делать не имею права, нам нельзя. Долго сидел в тишине на диване, в ступоре. Потом понимаю, что нужно писать ответ о том, что согласен. Понятное дело, сразу же на работу позвонил, чтобы меня отпустили. Потом начались различные процессы и заполнения дополнительных анкет. Там уже был конечный этап отправки документов. Все было сделано, и я ждал билетов“, — поделился своими первыми эмоциями Дмитрий.

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