Судья из Нарвы попал на Олимпиаду: „Отбор был жесткий, у нас проверяли соцсети“

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Летние Олимпийские игры в Париже ушли в историю. На этот раз Эстония осталась без медалей. Однако нам все равно есть чем гордиться: на олимпийском боксерском турнире в качестве судей работали Дмитрий Мелисс и Яков Петерсон. Корреспондент RusDelfi поговорил с первым из них, и судья с удовольствием поделился эмоциями.
Судьи Дмитрий Мелисс и Яков Петерсон имеют в своем активе международную категорию, прошли квалификацию и отобрались от Эстонии в качестве судей на олимпийский боксерский турнир.
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