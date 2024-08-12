Лесные пожары рядом с Афинами: эвакуированы сотни человек

К северо-востоку от Афин продолжается борьба с крупным лесным пожаром, возникшим из-за аномальной жары и засухи в Греции. Пожар начался днем 11 августа в 35 километрах от греческой столицы, однако из-за сильного ветра быстро вышел из-под контроля и за сутки добрался до северных окраин Афин.

„Это чрезвычайно опасный пожар, с которым мы боремся более 20 часов в драматических условиях. К середине утра огонь полыхал в основном на двух отдельных фронтах, с некоторыми очагами в особенно труднодоступных районах на горе к северо-востоку от Афин“, - цитирует в понедельник, 12 августа, министра по делам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Василиса Кикилиаса агентство AP.

В тушении пожара, согласно данным агентства, помимо пожарных и медиков задействованы около 100 военнослужащих. Приказы об эвакуации были отданы более чем для десятка районов, включая исторический город Марафон и несколько пригородов Афин. Из зоны пожара эвакуированы сотни человек. Три афинские больницы приведены в повышенную готовность для лечения пострадавших. Греческие СМИ сообщают о нескольких госпитализированных с отравлением дымом гражданских лицах и двух пожарных, получивших незначительные травмы.

О риске быстрого возгорания в Греции были предупреждены

Метеорологи неоднократно предупреждали в прошедшие выходные, что из-за экстремальной засухи и нынешних сильных ветров в районе Эгейского моря небольшое возгорание может превратиться в крупное в течение нескольких минут, пишет AFP. Однако причины возникновения большого пожара пока остаются невыясненными.