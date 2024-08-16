16.08.2024, 15:17
Печальная реальность общественных стадионов: пустые ящики для мячей и порванная волейбольная сетка. Но в Ласнамяэ ситуация намного позитивнее(8)
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13 июня Таллинн открыл стадионы и спортивные площадки муниципальных школ, чтобы жители города могли использовать их для отдыха и бесплатно заниматься спортом. На большинстве спортивных площадок появились ящики для мячей, содержимое которых, по мнению чиновников, не было существенно разграблено или испорчено. Мы решили узнать, что там происходит на самом деле.
Подозрения, что ситуация не так радужна, как может показаться, начались с социальных сетей. „В Ласна уже все мячи ушли“, — написал один житель на странице в Facebook администрации Хааберсти под постом о доставке ящиков для мячей. „Надеюсь, мячи и прочее не пропадут из ящиков“, — отметил другой.
Уже заказано?