Печальная реальность общественных стадионов: пустые ящики для мячей и порванная волейбольная сетка. Но в Ласнамяэ ситуация намного позитивнее

Подозрения, что ситуация не так радужна, как может показаться, начались с социальных сетей. „В Ласна уже все мячи ушли“, — написал один житель на странице в Facebook администрации Хааберсти под постом о доставке ящиков для мячей. „Надеюсь, мячи и прочее не пропадут из ящиков“, — отметил другой.

„Вроде, в Пярну у нас тоже был ящик или ящики, и, к сожалению, многое оттуда уже забрали. Грустно. Тем более, что на ящике четко написано вернуть, а не забирать себе или выбрасывать. Может быть, у вас это будет работать лучше, и вы более честные люди“, — написал третий, чей комментарий и дал толчок расследованию, честнее ли жители столицы, чем в летней курортной столице.