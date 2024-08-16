Другие виды
16.08.2024, 15:17

Печальная реальность общественных стадионов: пустые ящики для мячей и порванная волейбольная сетка. Но в Ласнамяэ ситуация намного позитивнее

 (8)
Таллиннские муниципальные полицейские пытаются растолкать пьяных граждан, заснувших на стадионе.
Таллиннские муниципальные полицейские пытаются растолкать пьяных граждан, заснувших на стадионе.
ФОТО: Tallinna kunstigümnaasium

13 июня Таллинн открыл стадионы и спортивные площадки муниципальных школ, чтобы жители города могли использовать их для отдыха и бесплатно заниматься спортом. На большинстве спортивных площадок появились ящики для мячей, содержимое которых, по мнению чиновников, не было существенно разграблено или испорчено. Мы решили узнать, что там происходит на самом деле.

Подозрения, что ситуация не так радужна, как может показаться, начались с социальных сетей. „В Ласна уже все мячи ушли“, — написал один житель на странице в Facebook администрации Хааберсти под постом о доставке ящиков для мячей. „Надеюсь, мячи и прочее не пропадут из ящиков“, — отметил другой.

„Вроде, в Пярну у нас тоже был ящик или ящики, и, к сожалению, многое оттуда уже забрали. Грустно. Тем более, что на ящике четко написано вернуть, а не забирать себе или выбрасывать. Может быть, у вас это будет работать лучше, и вы более честные люди“, — написал третий, чей комментарий и дал толчок расследованию, честнее ли жители столицы, чем в летней курортной столице.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии