11 августа Олимпийские игры в Париже официально завершились. За две недели произошло немало забавных, интересных и памятных моментов.

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч набрал огромную популярность в интернете после своего выступления, когда он в паре с Шевваль Илайдой Тархан завоевал серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Турецкий спортсмен не использовал специальные линзы и защиту для ушей, а фото, где он соревнуется в обычной одежде и с рукой в кармане, разлетелось по всему интернету. Многие спортсмены во время соревнований стали использовать его жест.

Представительница Алжира Иман Хелиф стала победительницей женского турнира по боксу в категории до 66 кг, несмотря на огромный шквал критики в ее адрес. Все началось с того, что в 1/8 финала она встретилась на ринге с итальянкой Анджелой Карини, которая в слезах отказалась продолжать поединок, сказав, что ее никогда так сильно не били.

Иман Хелиф начали обвинять в том, что она якобы является мужчиной или трансгендерной женщиной из-за того, что не прошла гендерный тест. Однако официально эти результаты нигде не публиковали, поэтому их считают сомнительными, в том числе Международный олимпийский комитет. Самое интересное то, что палки в колеса ставит IBA, которой руководит близкий к российской власти бизнесмен Умар Кремлев, а единственным ее спонсором является „Газпром“. Сам тест был сделан только тогда, когда Хелиф победила боксершу из России.

Иман Хелиф стала первой алжирской женщиной, завоевавшей олимпийский титул по боксу, и первым боксером из своей страны, выигравшим золото с 1996 года.

Крегор Цирк (7-е место) показал два лучших заплыва в своей карьере на данный момент. Энели Ефимова стала первой эстонской пловчихой, прошедшей в финал на Олимпийских играх.