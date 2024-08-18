Ее окружают мертвые дети и сумасшедшие родители: почему „Собиратель душ“ называют хоррором года?

Этот фильм уже успели окрестить хоррором года, и, надо признать, смотреть его действительно интересно, не скажу „страшно“, но интересно. Не знаю, делался ли он просчитанно или по вдохновению –это вопрос, конечно, к режиссёру – но все важные штуки жанра в нём налицо.

Одна из самых страшных вещей, которые могут случиться в жизни – это убийство ребенка. Здесь оно присутствует, и даже во множестве, и даже в еще более ужасном виде – отцы семейств, как по команде, сходят с ума и убивают свои семьи, после чего кончают с собой. С другой стороны, для любителей мистики страшными, конечно, являются какие-то потусторонние явления, которые они не в силах объяснить. Здесь и этого достаточно. То есть, как будто дьявол – или кто там – врывается в нашу повседневную жизнь достаточно брутальным, но не сверхъестественным способом. И все это до кучи объединяется.

В центре сюжета – история бывшей девочки, а ныне агента ФБР, у которой есть дар сверхъестественного – как минимум, сверхъестественной интуиции, но нет никакой другой жизни. Потому что у нее странная и очень религиозная мамаша, потому что в детстве она пережила не самый приятный момент встречи со странным человеком (человеком ли?), потому что ее окружают мертвые дети и сумасшедшие родители.

Как мне кажется, Озгуд Перкинс имел возможность выбора. Можно было сделать так, чтобы все эти страшные преступления решались без привлечения потусторонней силы, на человеческом, так сказать, уровне. Мне кажется, что тогда получилось бы не то что страшнее, но как-то еще более неприятно, чем оно есть. Потому что если человек совершает нечеловеческие поступки под воздействием потусторонних сил, которым априори не в силах противостоять, это как-то снижает накал, как-то не делает его таким бесчеловечным, чем если бы все то же самое происходило без всякого мистического элемента. Тогда могла бы получиться история о том, насколько ужасны люди. Что мы, конечно, и так знаем. Но ладно, допустим, это не входило в задачу Озгуда Перкинса.