Источник в Генштабе ВСУ: Россия оттягивает силы с харьковского направления на Курск, но „не так быстро, как хотелось бы“

Конечная цель операции ВСУ в Курской области, как пишет The Economist, по-прежнему остается неясной, однако, судя по всему, минимальная задача — отвод российских войск с участков фронта в Харьковской и Донецкой областях. По предварительной оценке, результаты этой операции „неубедительны“, пишет издание, поговорившее с источником в Генштабе ВСУ.

„Их [российских войск] командиры не идиоты. Они двигают силы, но не так быстро, как хотелось бы. Они знают, что мы не можем растянуть логистику на 80 или 100 километров“, — говорит собеседник The Economist. Издание отмечает, что Россия перебросила часть сил с харьковского направления, но с фронта в районе Донбасса она оттянула гораздо меньше войск.

При этом, по как пишет The Economist, операция ВСУ уже существенно подняла моральный дух в украинской армии. По словам украинских военных, они, несмотря на потери и ранения, ни о чем не жалеют, наблюдая впервые за долгое время продвижение своих сил. Источник издания в украинской Службе безопасности утверждает, что к 10 августа некоторые подразделения ВСУ продвинулись на 40 километров вглубь России в сторону Курска.

Тем не менее, собеседник The Economist в Генштабе предостерегает от сравнения операции в Курской области с успешным контрнаступлением ВСУ под Харьковом в конце 2022 года. По его словам, сейчас российская армия относится к войне „более серьезно“. „Опасность в том, что мы попадем в ловушку, и Россия сточит нам зубы“, — говорит собеседник издания.