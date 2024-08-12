За рубежом
12.08.2024, 11:15

Источник в Генштабе ВСУ: Россия оттягивает силы с харьковского направления на Курск, но „не так быстро, как хотелось бы“

 
Сумская область, 11 августа 2024
Сумская область, 11 августа 2024
ФОТО: ROMAN PILIPEY | Scanpix

Россия в связи с наступлением украинских сил в Курской области оттягивает силы с харьковского направления фронта, но „не так быстро, как хотелось бы“, рассказал изданию The Economist источник в Генштабе ВСУ, пишет Meduza.

Конечная цель операции ВСУ в Курской области, как пишет The Economist, по-прежнему остается неясной, однако, судя по всему, минимальная задача — отвод российских войск с участков фронта в Харьковской и Донецкой областях. По предварительной оценке, результаты этой операции „неубедительны“, пишет издание, поговорившее с источником в Генштабе ВСУ.

„Их [российских войск] командиры не идиоты. Они двигают силы, но не так быстро, как хотелось бы. Они знают, что мы не можем растянуть логистику на 80 или 100 километров“, — говорит собеседник The Economist. Издание отмечает, что Россия перебросила часть сил с харьковского направления, но с фронта в районе Донбасса она оттянула гораздо меньше войск.

При этом, по как пишет The Economist, операция ВСУ уже существенно подняла моральный дух в украинской армии. По словам украинских военных, они, несмотря на потери и ранения, ни о чем не жалеют, наблюдая впервые за долгое время продвижение своих сил. Источник издания в украинской Службе безопасности утверждает, что к 10 августа некоторые подразделения ВСУ продвинулись на 40 километров вглубь России в сторону Курска.

Тем не менее, собеседник The Economist в Генштабе предостерегает от сравнения операции в Курской области с успешным контрнаступлением ВСУ под Харьковом в конце 2022 года. По его словам, сейчас российская армия относится к войне „более серьезно“. „Опасность в том, что мы попадем в ловушку, и Россия сточит нам зубы“, — говорит собеседник издания.

  • ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа, прорвавшись через границу в Суджанском районе, а затем стали активно продвигаться на соседние территории. Минобороны России утверждает, что российские военные „пресекают попытки прорыва“ ВСУ.

  • Цель операции, как пишут западные СМИ, остается неясной. Высокопоставленный украинский чиновник заявил AFP, что у ВСУ „нет планов“ аннексировать занятые территории“, а есть задача растянуть российские позиции и дестабилизировать ситуацию в стране, показав слабость обороны границы.

  • The Washington Post писал, что, „судя по всему“, в наступлении на Курск участвуют несколько украинских подразделений, и это означает, что Киев, вероятно, вывел „тысячи солдат“ с фронта на востоке Украины. О „тысячах“ украинских военных, которые находятся в Курской области, также писало агентство AFP со ссылкой на украинского чиновника.

  • Официально власти Украины не комментировали действия военных в Курской области. 11 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал в своем телеграм-канале фото, где он стоит, судя по всему, у карты в полевом штабе и написал: „Продолжаем операцию“.

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