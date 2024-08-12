Владимир Ниинимяки: проехать за день 1800 км на электромобиле? Легко!

„Нужно посидеть на дорожку,“ — волновалась бабушка каждый раз перед нашей ежегодной поездкой к её родителям. На полу расставлены сумки, я держу двумя руками огромный термос с чаем и понимаю, что сейчас мы отправимся в серьёзную экспедицию. Экспедиция и правда была серьёзной — путь до деревни занимал около 700 км, предстояло пройти границу, вместо навигатора — бумажная карта и мама, внимательно следящая за названиями деревень и городов. „Через 15 километров подъедем к Торопцу, а до Хотилиц оттуда рукой подать“. Дорога разбита, и в одной из ям у старенького Опеля Аскона ломается амортизатор. Были же приключения в детстве!

В июле этого года я проехал 13 тысяч километров и посетил 14 стран. Безумная идея изначально — стать первым человеком в Эстонии, кто отправился из Таллинна в Касабланку на электромобиле. Мне не пришло в голову посидеть на дорожку, а вместо целого багажника вещей у меня с собой было две сумки, в одной из которых находилось моё съёмочное оборудование. Мальчик, который держал термос перед поездкой и простоял потом всю дорогу между передними сиденьями, следя за дорогой, даже не мог бы представить, куда я отправляюсь сейчас. Если честно, я и сам не до конца представлял.