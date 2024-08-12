МНЕНИЕ | Штирлиц-Путин остался в Кремле навсегда

Проходя срочную службу военным переводчиком в Йемене во второй половине 1980-х, я встречал „путиных“. В советских загранколлективах, особенно небольших, о том, кто сотрудник КГБ, а кто нет, знали почти все. Собственно, эти люди особенно и не скрывались. Принадлежность к „конторе“ была признаком избранности и внушала уважение, тесно сопряженное со страхом.

Как Андропов воспитал Путина

У всех этих майоров и подполковников, учившихся и сделавших карьеру под началом Юрия Андропова, было три отличительные особенности: убежденность в собственной избранности и силе, неверие в умиравшую КПСС и ее систему, особенно в социалистическую модель экономики, и вера в то, что в жизни обществ никогда ничего не происходит случайно. Проще говоря, не было теории заговора, которая не привлекала бы их внимания. Масоны и другие тайные общества, семья Ротшильдов, даже оккультизм - интерес к этому был очень распространен в чекистской среде. Как, впрочем, и вообще среди позднесоветских граждан, переставших верить в коммунизм и метавшихся в поисках смысла жизни.

Владимир Путин - типичный представитель последнего полностью советского поколения сотрудников советской политической полиции. Его восхождение к вершинам власти началось 9 августа 1999 года, когда президент Борис Ельцин назначил его, директора ФСБ, премьер-министром вместо отправленного в отставку Сергея Степашина. Вместе с Путиным во власть пришли, чтобы остаться до сего дня, сотни тысячи сотрудников наследницы КГБ - Федеральной службы безопасности. Пришли, чтобы сформировать уникальный в истории не только России, но и мира, режим. В нем спецслужбы - не опора и инструмент власти в лице партии или диктатора, а сама власть.