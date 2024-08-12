Курская АЭС попала в прицел. ВСУ продвигаются по российской территории

Утром 9 августа российские власти ввели на территории Курской области режим чрезвычайной ситуации наивысшего в России уровня - федерального. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Начавшееся 6 августа наступление украинских войск на довоенную территорию РФ власти пока воспринимают как природное бедствие. Между тем, это первые военные действия такого масштаба на территории России - глубина проникновения украинских войск измеряется десятками километров. Источники Delfi говорят о массовом использовании ВСУ ударных дронов и длительной подготовке к операции. Эксперты полагают, что целью наступления может быть захват Курской АЭС.