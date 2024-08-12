„Главное — победить Трампа и спасти демократию“. Джо Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

Интервью с президентом Байденом вышло в эфир в воскресенье в утренней программе американской телекомпании CBS.

„Опросы показывали, что мы шли ноздря в ноздрю, борьба продолжалась бы до последнего момента, — сказал Байден. — Но тут произошло то, что некоторое число моих коллег-демократов из Палаты представителей и Сената решили, что я могу навредить им на их выборах. А меня беспокоило то, что если бы я остался в гонке, это стало бы ее темой. Вы бы интервьюировали меня, спрашивая: „А почему Нэнси Пелоси говорит то-то“, „почему то-то и то-то“. И я решил, что это будет отвлекать. Это первое“.

Второе же соображение, по словам Байдена, заключалось в том, что он еще в начале первого срока думал, что станет „переходным президентом“ и передаст эстафету кому-то из следующего поколения.

„Важнейший вопрос для меня по-прежнему — и я не шучу — сохранение демократии, — продолжил Байден. — Потому что хоть это и огромная честь - быть президентом, но я думаю, что мой долг в отношении страны — сделать самое важное, что можно сделать, и это важное — мы должны, должны, должны победить Трампа!“

Джо Байден говорил о необходимости спасти демократию и в обращении к нации 24 июля, через три дня после того, как он объявил о выходе из президентской гонки.

Что касается состояния его здоровья, то Джо Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, в интервью CBS сказал, что „даже вымолвить не может“, насколько он стар, но при этом свое состояние он оценивает как совершенно нормальное.

Относительно выступления на дебатах с Трампом в конце июня, после которого многие ведущие деятели Демократической партии начали призывать Байдена отказаться от участия в выборах, президент повторил, что он просто был очень уставшим и к тому же приболел.