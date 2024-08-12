В Белгородской области губернатор объявил об эвакуации жителей

„У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района“, — сказал Гладков в видеообращении. Он добавил, что российские военные „сделают все, чтобы справиться с угрозой“, но „чтобы обезопасить жизнь и здоровье населения“, власти начинают „перемещение“ жителей района в „более безопасные места“, передает Медуза.

По словам Гладкова, „процесс согласования и вывоза“ на местах уже идет. Куда будут вывозить жителей, он не уточнил.

Краснояружский район Белгородской области примыкает с западной стороны к границе Украины, а с северной — к Беловскому району Курской области.

В ночь на 11 августа на территорию Беловского района зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, но, как заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, российским военным „удалось ситуацию стабилизировать“. Позже Минобороны России отчиталось, что в Беловском районе пресечена попытка прорыва ВСУ.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. В приграничном Суджанском районе, через который заходили украинские силы, началась эвакуация жителей. Вслед за этим власти также организовали вывоз жителей соседних Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.

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