СМИ: ВСУ cмогли зайти в еще один район Курской области. В регионе находятся „тысячи“ украинских военных

О масштабном прорыве украинских сил в Беловском районе вечером 10 августа написали российские „военкоры“ и Z-блогеры. Спустя некоторое время они оговорились, что сообщения о прорыве длиной „несколько десятков километров“ не подтверждаются, но в райцентре слышны звуки боев, а информация о действиях украинской ДРГ в районе „все же подтверждается“.

Утром 11 августа о заходе украинской ДРГ сообщил глава Беловского района Николай Волобуев. Он записал видео с центральной площади райцентра, в котором рассказал, что заход украинских сил создал среди мирных жителей „много суматохи и паники“, и заверил, что сейчас „ситуация стабильная, но очень напряженная“. Вслед за ним о заходе украинских ДРГ на территорию Беловского района также сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, заявивший, что российским военным удалось „стабилизировать“ ситуацию и на данный момент боевых действий в районе нет.

Позже Минобороны России заявило, что в Беловском районе была пресечена попытка прорыва ВСУ. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский российская авиация подбила два украинских танка, боевую бронемашину, артиллерийское орудие и два автомобиля с боеприпасами.

В остальных районах Курской области ситуация на шестой день прорыва ВСУ остается в целом без изменений — значительных продвижений нет ни у одной из сторон. Утром 11 августа Росгвардия отчиталась о нанесении удара по технике и личному составу ВСУ в Суджанском районе Курской области. С помощью беспилотников был поражен танк Т-72 и два бронеавтомобиля, а около 30 украинских бойцов убиты, заявили в Росгвардии.

В ночь на 11 августа Курск подвергся обстрелу. Обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой девятиэтажный дом, пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Алексей Смирнов. Минобороны России заявило, что ночью над Курской областью были сбиты 14 украинских беспилотников и четыре ракеты „Точка-У“.