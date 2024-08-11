США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай лишь после заключительного соревнования Игр

Сегодня сборная США взяла золото в женском баскетболе – последнем турнире Игр-2024 в Париже. Благодаря этому американцы также вышли на первое место в общекомандном зачете (40 золотых, 44 серебряных, 42 бронзовых медали), Китай переместился на второе место (40-27-24).

До заключительного соревнования Китай лидировал с преимуществом в одну победу и уступил лишь по количеству бронзовых и серебряных наград.

США не проигрывают в общекомандном зачете летних Олимпиад с 2008 года, пишет Sports.

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