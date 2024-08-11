11.08.2024, 18:29
США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай лишь после заключительного соревнования Игр
ФОТО: | Scanpix
США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай в последнем соревновании.
Сегодня сборная США взяла золото в женском баскетболе – последнем турнире Игр-2024 в Париже. Благодаря этому американцы также вышли на первое место в общекомандном зачете (40 золотых, 44 серебряных, 42 бронзовых медали), Китай переместился на второе место (40-27-24).
До заключительного соревнования Китай лидировал с преимуществом в одну победу и уступил лишь по количеству бронзовых и серебряных наград.
США не проигрывают в общекомандном зачете летних Олимпиад с 2008 года, пишет Sports.
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.