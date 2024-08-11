ГАЛЕРЕЯ | Ми-ми-миметр зашкаливает! В Рапла прошли мотогонки и соревнования по бегу для малышей

В Рапламаа это воскресенье выдалось особенно спортивным. Уже в 13-й раз состоялся забег Coop, и в этот раз детям удалось не только побегать, но и погонять на электрических беговелах и маленьких мотоциклах.

В забеге приняли участие 200 детей, и 114 из них - рекордное количество! - участвовали в гонках серии Särtsukad.

Coop приглашает принять участие в новом забеге уже 25 августа, а 7 сентября можно принять участие в гонках Särtsukad на трассе в Лаури.

Смотрите галерею!

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