Москва пригрозила „жестким ответом“ на удары ВСУ по российским регионам
Российские официальные лица пообещали „жестко ответить“ на последние сообщения об атаках Украины на несколько российских регионов, включая продвижение украинских войск вглубь Курской области, пишет BBC News Русская служба.
Официальная представительница МИД России Мария Захарова обвинила Киев в „террористической деятельности“, единственная цель которой, по ее мнению, – запугать мирное население России.
„Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать“, – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она добавила, что Украина прекрасно понимает, что последние атаки „бессмысленны с военной точки зрения“.
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