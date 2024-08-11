Москва пригрозила „жестким ответом“ на удары ВСУ по российским регионам

Официальная представительница МИД России Мария Захарова обвинила Киев в „террористической деятельности“, единственная цель которой, по ее мнению, – запугать мирное население России.

„Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать“, – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что Украина прекрасно понимает, что последние атаки „бессмысленны с военной точки зрения“.

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