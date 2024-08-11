Беларусь отправляет танки на границу с Украиной

В Минобороны Беларуси заявили, что подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Белорусское оборонное ведомство опубликовало фотографии танков на железнодорожных платформах и видео погрузки техники в соцсети X.

„Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы“, — говорится в сообщении ведомства.

Что произошло

Напомним, 10 августа министр обороны Виктор Хренин заявил об усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

До этого о ликвидации в воздушном пространстве Беларуси беспилотников, которые якобы были запущены Украиной, днем 10 августа заявил Александр Лукашенко.

Хренин рассказал о последовательности событий:

в 18.10 дежурными силами радиотехнической бригады „был вскрыт полет группы целей“ со стороны Украины к границе Беларуси;

в 18.13 дежурные силы по ПВО были приведены в готовность № 1 для действий по группе целей в случае нарушения госграницы;

в 18.29 подняты дежурные экипажи самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-24, находящиеся на боевом дежурстве;

в 18.58 средствами одного из зенитных ракетных полков из состава дежурных сил обнаружены воздушные цели, которые взяты на сопровождение и определены как беспилотные летательные аппараты;

в 19.04 цели уничтожены;

остальные летательные аппараты, находящиеся вне воздушного пространства Беларуси, были переданы на сопровождение силам ПВО России и также уничтожены.

Вечером 10 августа Министерство обороны показало кадры якобы сбитых над Беларусью дронов. На нем — висящие на деревьях и лежащие на земле фрагменты чего-то похожего на крыло БПЛА. Они не имеют никаких маркировок и опознавательных знаков, позволяющих однозначно утверждать, что это остатки украинских беспилотников.