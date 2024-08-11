Беларусь отправляет танки на границу с Украиной
Минобороны отправляет дополнительную военную технику к границе с Украиной в Гомельской области. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Беларуси сообщает портал Zerkalo.
В Минобороны Беларуси заявили, что подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Белорусское оборонное ведомство опубликовало фотографии танков на железнодорожных платформах и видео погрузки техники в соцсети X.
„Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы“, — говорится в сообщении ведомства.
Что произошло
Напомним, 10 августа министр обороны Виктор Хренин заявил об усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
До этого о ликвидации в воздушном пространстве Беларуси беспилотников, которые якобы были запущены Украиной, днем 10 августа заявил Александр Лукашенко.
Хренин рассказал о последовательности событий:
в 18.10 дежурными силами радиотехнической бригады „был вскрыт полет группы целей“ со стороны Украины к границе Беларуси;
в 18.13 дежурные силы по ПВО были приведены в готовность № 1 для действий по группе целей в случае нарушения госграницы;
в 18.29 подняты дежурные экипажи самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-24, находящиеся на боевом дежурстве;
в 18.58 средствами одного из зенитных ракетных полков из состава дежурных сил обнаружены воздушные цели, которые взяты на сопровождение и определены как беспилотные летательные аппараты;
в 19.04 цели уничтожены;
остальные летательные аппараты, находящиеся вне воздушного пространства Беларуси, были переданы на сопровождение силам ПВО России и также уничтожены.
Вечером 10 августа Министерство обороны показало кадры якобы сбитых над Беларусью дронов. На нем — висящие на деревьях и лежащие на земле фрагменты чего-то похожего на крыло БПЛА. Они не имеют никаких маркировок и опознавательных знаков, позволяющих однозначно утверждать, что это остатки украинских беспилотников.
В последние недели воздушное пространство Беларуси множество раз нарушали российские беспилотники типа Shahed, которыми армия РФ атакует Украину. В июле было зафиксировано как минимум девять случаев. Чаще всего эти беспилотники залетали в Беларусь именно с украинской стороны. Однако известно об этом было лишь из сообщений мониторинговой группы канала „Беларускі Гаюн“, но ни Минобороны, ни другие представители властей ни разу официально не прокомментировали появление беспилотников. Даже когда на их перехват поднималась авиация и когда один из дронов упал и взорвался в Гомельской области.