ВИДЕО | Нидерландская бегунья принесла своей стране первое в истории олимпийское золото в марафоне

Для Хассан это уже третья медаль на Олимпиаде в Париже. Она выиграла бронзовые медали на дистанциях 5000 м и 10 000 м. Кроме того, она стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. В Токио-2020 Хассан стала победительницей в беге на 5000 м и 10 000 м.