Олимпиадa
11.08.2024, 12:23

ВИДЕО | Нидерландская бегунья принесла своей стране первое в истории олимпийское золото в марафоне

 
ФОТО: Li Jing | Scanpix

Нидерландская бегунья Сифан Хассан завоевала золотую медаль ОИ-2024 в марафоне.

Хассан преодолела дистанцию за 2:22.55, установив новый олимпийский рекорд.

Серебряную медаль досталась эфиопке Тигист Ассефа, а бронза представительнице Кении Хеллен Онсандо Обири.

Для Хассан это уже третья медаль на Олимпиаде в Париже. Она выиграла бронзовые медали на дистанциях 5000 м и 10 000 м. Кроме того, она стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. В Токио-2020 Хассан стала победительницей в беге на 5000 м и 10 000 м.

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