11.08.2024, 12:23
ВИДЕО | Нидерландская бегунья принесла своей стране первое в истории олимпийское золото в марафоне
ФОТО: | Scanpix
Нидерландская бегунья Сифан Хассан завоевала золотую медаль ОИ-2024 в марафоне.
Хассан преодолела дистанцию за 2:22.55, установив новый олимпийский рекорд.
Серебряную медаль досталась эфиопке Тигист Ассефа, а бронза представительнице Кении Хеллен Онсандо Обири.
Для Хассан это уже третья медаль на Олимпиаде в Париже. Она выиграла бронзовые медали на дистанциях 5000 м и 10 000 м. Кроме того, она стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. В Токио-2020 Хассан стала победительницей в беге на 5000 м и 10 000 м.
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.