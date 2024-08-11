Флаг Эстонии на закрытии Олимпиады пронесут Янек Ыйглане и Реэна Пярнат

После успешного олимпийского дебюта Янек Ыйглане провел время в Ницце и с нетерпением ждет церемонии закрытия. „Нести эстонский флаг для меня такая же большая честь, как и успешно представлять Эстонию. Я с нетерпением жду этого“, - сказал Ыйглане.
Реэна Пярнат, которая также несла эстонский флаг на церемонии открытия, после соревнований отправилась домой в Лозанну, но хотела еще больше насладиться олимпийской жизнью. „Мне было очень приятно находиться в Олимпийской деревне и наблюдать за соревнованиями других эстонцев. Надеюсь, церемония закрытия будет такой же потрясающей, как и церемония открытия!“.
Церемония закрытия начнется в 22:00 по эстонскому времени на стадионе „Стад де Франс“.
Эстония не смогла завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже, но десять эстонских олимпийцев вошли в десятку лучших в своих видах спорта.
Нелли Дифферт - 4-е место в индивидуальных соревнованиях шпажисток;
Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм - 5-е и 6-е место среди десятиборцев;
Расмус Мяги (7-е место в беге на 400 м с барьерами);
Энели Ефимова (7-е место в плавании на дистанции 100 м брассом);
Крегор Цирк (7-е место в плавании на дистанции 200 м баттерфляем);
Эстонская мужская четверка парная (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) - 7-е место в академической гребле на дистанции 2 км;
Штангист Март Сейм (7-е место в супертяжелом весе);
Клен Кристофе Кальюлайд (9-е место в соревнованиях по дзюдо в категории до 90 кг);
Хейки Наби (10-е место в соревнованиях по греко-римской борьбе в тяжелом весе);
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