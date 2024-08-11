Хакеры получили доступ к внутренним документам штаба Трампа

Хакеры получили доступ к внутренним документам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 10 августа, сообщил представитель штаба республиканского кандидата - Стивен Чанг. Его слова привел новостной отдел телекомпании CBS - CBS News.

Чанг обвинил в электронном взломе „иностранные источники, враждебно настроенные по отношению к Соединенным Штатам“, не указав при этом, в интересах какой страны они действовали.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме заявил, что вопросом занимается Минюст, Федеральное бюро расследований отказалось от комментариев.

„Как мы уже неоднократно говорили, администрация Байдена-Харрис решительно осуждает любое иностранное правительство или организацию, которые пытаются вмешаться в наш избирательный процесс или подорвать доверие к нашим демократическим институтам“, - указал представитель СНБ.

Речь могла идти об иранских хакерах

Одним из первых об утечке сообщило издание POLITICO, которое начало получать электронные письма с анонимного аккаунта с внутренними документами штаба Трампа.

В свою очередь корпорация Microsoft ранее отмечала, что подразделение военной разведки Ирана в июне отправило „письмо с фишингом высокопоставленному сотруднику президентской кампании, использовав взломанную учетную запись бывшего старшего советника“.

„В пятницу в новом отчете Microsoft было указано, что иранские хакеры взломали аккаунт „высокопоставленного чиновника“ в рамках президентской кампании США в июне 2024 года“, отметил Чанг, добавив что сроки примерно совпадают со временем выбора Трампом кандидата в вице-президенты.

Как уточнило агентство Reuters, в электронной переписке, полученной POLITICO, речь, в частности, шла об „уязвимых местах“ Джей Ди Вэнса.

Президентские выборы в США и покушение на Трампа