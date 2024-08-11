АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Cможет ли женская сборная США по баскетболу в очередной раз подтвердить свое превосходство?
Сегодня спортсмены разыграют последние 13 комплектов медалей в 9 видах спорта – легкой атлетике, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло, велоспорте на треке, борьбе, тяжелой атлетике и современном пятиборье.
Что нам подарит последний день?
Последний день ОИ-2024 начнется с женского марафона (9:00). В вольной борьбе состоится три финала (начало финальных поединков в 12:00).
Последние комплекты медалей разыграют и в тяжелой атлетике. За медали поборются женщины в весовой категории свыше 81 килограмма. Начало в 12:30.
Мужская сборная США по баскетболу уже завоевала золотые медали, а как сыграет женская сборная? Финальный матч между сборными США и Франции в женском баскетболе начнется в 16:30. Этот финал может принести легендарной американке Дайане Таурази уже шестое олимпийское золото.
Именно женский баскетбольный финал станет видом, где будет разыгран последний комплект медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже. Победная серия женской баскетбольной США началась еще на Играх-1996 в Атланте, и она является самой длинной в олимпийской истории в игровых видах спорта (7 золотых медалей подряд).
Обязательно стоит посмотреть и финальный матч в женском волейболе между командами США и Италии. Начало в 14:00.
В водном поло золото разыграют сборные Сербии и Хорватии. Сербы – победители предыдущих Олимпийских игр, а хорваты – действующие чемпионы мира. Начало в 15:00.
В финале мужского гандбола в Париже сыграет фантастическая сборная Дании с Германией, которая одержала волшебную победу в полуфинале над Францией. Начало в 14:30.
Главное событие дня
В 22:00 по эстонскому времени в Париже начнётся церемония закрытия Олимпийских игр. В интернете бурно обсуждали открытие Игр, а чего же ждать теперь?
Все об Олимпиаде - новости, расписание, медали, результаты.