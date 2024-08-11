АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Cможет ли женская сборная США по баскетболу в очередной раз подтвердить свое превосходство?

Что нам подарит последний день?

Последний день ОИ-2024 начнется с женского марафона (9:00). В вольной борьбе состоится три финала (начало финальных поединков в 12:00).

Последние комплекты медалей разыграют и в тяжелой атлетике. За медали поборются женщины в весовой категории свыше 81 килограмма. Начало в 12:30.

Мужская сборная США по баскетболу уже завоевала золотые медали, а как сыграет женская сборная? Финальный матч между сборными США и Франции в женском баскетболе начнется в 16:30. Этот финал может принести легендарной американке Дайане Таурази уже шестое олимпийское золото.

Именно женский баскетбольный финал станет видом, где будет разыгран последний комплект медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже. Победная серия женской баскетбольной США началась еще на Играх-1996 в Атланте, и она является самой длинной в олимпийской истории в игровых видах спорта (7 золотых медалей подряд).

Обязательно стоит посмотреть и финальный матч в женском волейболе между командами США и Италии. Начало в 14:00.

В водном поло золото разыграют сборные Сербии и Хорватии. Сербы – победители предыдущих Олимпийских игр, а хорваты – действующие чемпионы мира. Начало в 15:00.

В финале мужского гандбола в Париже сыграет фантастическая сборная Дании с Германией, которая одержала волшебную победу в полуфинале над Францией. Начало в 14:30.

Главное событие дня

В 22:00 по эстонскому времени в Париже начнётся церемония закрытия Олимпийских игр. В интернете бурно обсуждали открытие Игр, а чего же ждать теперь?

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