ОИ-2024 | Стефен Карри и сборная США уничтожили Францию в последней четверти и взяли золото

Финальный матч стал украшением всего турнира и бенефисом 36-летнего американского снайпера Стефена Карри. Он забросил 8 из 12 трехочковых и набрал 24 очка. Невероятная игра Карри в атаке оказалась решающим фактором победы американской команды в заключительной четверти матча.

Форвард сборной США Кевин Дюрант стал четырехкратным олимпийским чемпионом, а мужская сборная этой страны выиграла турнир в пятый раз кряду. В последний раз американцы не сумели взять золото Игр в 2004 году, когда уступили в полуфинале Аргентине.

Форвард сборной США и „Финикса“ Кевин Дюрэнт стал первым игроком, завоевавшим четыре золотые медали в мужском олимпийском баскетболе после того, как сборная США победила Францию ​​в финале Олимпиады-2024 в Париже.

35-летний Дюрэнт выигрывал золото на четырех Олимпиадах подряд: в Лондоне в 2012-м, в Рио-де-Жанейро в 2016-м, в Токио в 2020-м и в Париже в 2024-м.

Финал

Франция – США 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)

Франция

Вембаньяма (26 + 7 подборов), Ябуселе (20), Батюм (5), Ниликина (0), Кординье (0) – старт; Де Коло (12), Фурнье (8), Кулибали (6), Лессор (5), Стразель (3), Гобер (2), Альбиси (0).

США

Карри (24 + 5 потерь), Букер (15), Дюрант (15), Джеймс (14 + 8 передач), Эмбиид (4) – старт; Эдвардс (8), Дэвис (8 + 10 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (6), Тейтум (2), Адебайо (2).