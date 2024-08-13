ВИДЕО | Энели Ефимова опровергает слухи о себе: смена гражданства ни в коем случае не входит в мои планы

Обычно для своего шоу Kroonika опрашивает народ Таллинна, однако в этот раз все дороги привели их в Силламяэ, родной город лучшей пловчихи Эстонии всех времен - Энели Ефимовой. В свои 17 лет она уже вошла в историю, став чемпионкой Европы среди взрослых, чемпионкой мира среди юниоров, шестикратной чемпионкой Европы среди юниоров и лучшей спортсменкой Эстонии 2023 года.