13.08.2024, 08:00
ВИДЕО | Энели Ефимова опровергает слухи о себе: смена гражданства ни в коем случае не входит в мои планы(15)
знаменитая пловчиха отвечает на вопросы жителей Силламяэ
В новом выпуске веб-шоу „Kas tunned mind?“ журналисты Kroonika отправились в Силламяэ, город, где родилась и выросла пловчиха Энели Ефимова, занявшая седьмое место на Олимпийских играх в Париже на дистанции 100 метров брассом. Оказалось, что жители Силламяэ хорошо знают и гордятся своей землячкой: „Это наша силламяэская легенда!“ – с гордостью отметил один из местных жителей.
Обычно для своего шоу Kroonika опрашивает народ Таллинна, однако в этот раз все дороги привели их в Силламяэ, родной город лучшей пловчихи Эстонии всех времен - Энели Ефимовой. В свои 17 лет она уже вошла в историю, став чемпионкой Европы среди взрослых, чемпионкой мира среди юниоров, шестикратной чемпионкой Европы среди юниоров и лучшей спортсменкой Эстонии 2023 года.
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